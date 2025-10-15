 Aller au contenu principal
OCT 25
8 087,50
+0,11%
Les bénéfices de Citizens Financial augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts et de commissions
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du directeur général sur les transactions et la banque privée à partir du paragraphe 6)

Citizens Financial CFG.N a affiché une hausse de plus de 29% de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à la vigueur des marchés de capitaux, qui a entraîné une hausse des frais de conseil et de souscription.

Une baisse des taux d'intérêt le mois dernier a permis d'alléger les coûts des dépôts dans un contexte de difficultés sur le marché du travail et d'inflation persistante, tandis que les investissements basés sur l'IA ont contribué à atténuer l'incertitude entourant les droits de douane, qui a entraîné un creux de 20 ans dans les transactions en avril.

Le revenu net d'intérêts de Citizens, la différence entre ce que les banques paient sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts, a augmenté à 1,49 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 1,37 milliard de dollars il y a un an.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel de 494 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre 382 millions de dollars, soit 77 cents, un an plus tôt, tandis que sa marge d'intérêt nette a augmenté de 23 points de base, ce qui témoigne de la solidité d'un indicateur clé de la rentabilité des banques.

Les résultats reflètent ceux de rivaux plus importants tels que JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , qui ont annoncé des bénéfices plus élevés mardi, alimentés par une résurgence de la conclusion d'accords.

Le président-directeur général de Citizens, Bruce Van Saun, a déclaré à Reuters que le chiffre d'affaires réalisé par la banque sur les marchés de capitaux était le deuxième plus important pour un trimestre dans l'histoire de la société.

"C'était solide dans tous les domaines où nous intervenons - prêts bancaires syndiqués, transactions obligataires importantes, émissions d'actions importantes, et enfin des fusions et acquisitions très importantes", a déclaré M. Van Saun.

À la question de savoir si Citizens cherchait à faire des acquisitions compte tenu de la récente reprise des transactions entre banques régionales, il a répondu que l'accent restait mis sur le développement de ses activités existantes.

"Nous pensons que nos perspectives de croissance organique sont parmi les meilleures de tous les acteurs de l'espace super régional", a déclaré M. Van Saun. Fifth Third FITB.O a accepté ce mois-ci d'acheter Comerica

CMA.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 10,9 milliards de dollars, signalant une consolidation croissante parmi les banques régionales.

M. Van Saun a déclaré que la banque privée de Citizens devrait contribuer à hauteur de 7 % aux bénéfices cette année et qu'elle a le potentiel de doubler sa contribution d'ici trois ans.

Citizens a lancé la nouvelle banque privée en 2023 et a embauché du personnel, notamment de la First Republic Bank, qui a fait faillite l'année dernière et a ensuite été rachetée par JPMorgan. Elle compte aujourd'hui 500 personnes.

Ses actions ont augmenté de près de 16,7 % en 2025, à leur dernière clôture, contre un gain de 17 % pour l'indice KBW Bank

.BKX .

L'action de Citizens était en baisse de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi.

