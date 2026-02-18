 Aller au contenu principal
Les bénéfices de Carvana devraient être soutenus par la croissance des ventes de voitures d'occasion
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Carvana CVNA.N sont en hausse de 3 % à 361,90 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés mercredi

** Les analystes s'attendent à une croissance de 48% du chiffre d'affaires de CVNA grâce à la forte croissance des ventes de voitures d'occasion. Le BPA ajusté devrait presque doubler pour atteindre 1,10 $

** La demande de voitures d'occasion a augmenté en raison de la hausse du coût des voitures neuves et des stocks limités

** Le chiffre d'affaires de CVNA a répondu aux attentes 7 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a dépassé les estimations 6 fois

** Parmi les 26 analystes couvrant CVNA, la note moyenne est "BUY" et la prévision médiane est de 480 $

** CVNA est en baisse de 14,6 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 .SPX , qui est en hausse de 0,5 %

