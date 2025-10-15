Les bénéfices de Bank of America augmentent grâce à la solidité de la banque d'investissement

La banque américaine Bank of America

BAC.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant gagné beaucoup d'argent en conseillant des méga transactions.

La deuxième banque américaine a annoncé mercredi un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action, enregistrés un an plus tôt.