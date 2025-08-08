Les bénéfices d'Alliant Energy au deuxième trimestre augmentent grâce à la chaleur estivale qui stimule la consommation d'électricité

L'entreprise américaine Alliant Energy

LNT.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte demande d'électricité dans un contexte de températures plus chaudes.

Les températures plus chaudes entre avril et juin ont fait augmenter l'utilisation d'appareils de refroidissement tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs, ce qui a stimulé la demande d'électricité pour les services publics tels qu'Alliant.

La société basée à Madison, dans le Wisconsin, a déclaré que les degrés-jours de chauffage - une mesure des besoins en énergie pour le chauffage des locaux - ont augmenté dans ses zones de service de l'Iowa et du Wisconsin.

Le chiffre d'affaires de l'activité électricité a atteint 851 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 789 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du segment gaz a augmenté de 10 %.

Alliant fournit de l'électricité à environ 1 million de clients et du gaz naturel à 427 000 clients dans les deux États.

La baisse des dépenses d'exploitation a également aidé l'entreprise, les coûts ayant diminué de plus de 3 % pour atteindre 738 millions de dollars.

La société a déclaré que son bénéfice net, attributable aux actionnaires, a augmenté pour atteindre 174 millions de dollars, soit 68 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 87 millions de dollars, soit 34 cents par action, un an plus tôt.