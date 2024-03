"Les banques centrales laissent entrevoir des baisses de taux" (Vontobel)

"Bien que nous considérions ces prévisions comme quelque peu prématurées, la fin de la hausse des taux d'intérêt et le début d'une baisse progressive sont une perspective très prometteuse en effet", assure Eoin Walsh.

"À l'heure actuelle, bien que l'inflation ne soit pas encore tout à fait maîtrisée, la victoire semble proche et les banques centrales du monde entier envoient aux investisseurs des signaux selon lesquels nous aurions atteint le pic des taux d'intérêt", poursuit l'analyste.

Il ajoute que "la lutte des banques centrales contre l'inflation impliquait qu'elles devaient relever les taux de base et adopter une politique monétaire restrictive entraînant finalement le resserrement des conditions monétaires et un impact négatif sur les investisseurs en obligations".

(AOF) - La fin de la hausse des taux d’intérêt est une des cinq raisons d'investir dans les obligations en 2024 selon Eoin Walsh, associé et gérant de portefeuille chez TwentyFour AM, filiale indépendante de Vontobel. "Une grande partie de la volatilité constatée sur le marché obligataire ces dernières années est la conséquence des vents contraires liés aux taux", explique t-il.

