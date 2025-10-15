 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Les banques américaines à forte capitalisation bondissent, BofA et Morgan Stanley terminant un trimestre exceptionnel
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'indice des grandes capitalisations bancaires américaines .SPXBK augmente d'environ 1,9% après les résultats de Bank of America BAC.N et de Morgan Stanley MS.N qui ont clôturé un trimestre exceptionnel

** Les six plus grands prêteurs du pays ont dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre

** Morgan Stanley atteint un niveau record, en hausse de 5,5 %; BofA en hausse de 4,3 % dans les échanges de l'après-midi

** Les rivaux JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N Citigroup C.N , et Wells Fargo WFC.N ont publié mardi des bénéfices qui ont battu le marché

** Les dirigeants de Wall Street devraient se réjouir de pouvoir faire de l'argent avec de l'argent, mais il est remarquable que certains d'entre eux mettent en garde contre l'effervescence des marchés", déclare Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell

** Les banques ont également donné des perspectives positives pour les revenus nets d'intérêts, un facteur clé de leurs bénéfices, pour le reste de l'année

** Dans le même temps, la banque d'investissement devrait poursuivre sa course, le directeur financier de Morgan Stanley déclarant que son pipeline a atteint des "sommets historiques"

** L'indice S&P 500 Banks a surperformé l'indice de référence S&P 500 .SPX jusqu'à présent en 2025

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
S&P 500 INDEX
6 671,06 Pts CBOE +0,40%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank