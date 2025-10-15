Les banques américaines à forte capitalisation bondissent, BofA et Morgan Stanley terminant un trimestre exceptionnel

15 octobre - ** L'indice des grandes capitalisations bancaires américaines .SPXBK augmente d'environ 1,9% après les résultats de Bank of America BAC.N et de Morgan Stanley MS.N qui ont clôturé un trimestre exceptionnel

** Les six plus grands prêteurs du pays ont dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre

** Morgan Stanley atteint un niveau record, en hausse de 5,5 %; BofA en hausse de 4,3 % dans les échanges de l'après-midi

** Les rivaux JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N Citigroup C.N , et Wells Fargo WFC.N ont publié mardi des bénéfices qui ont battu le marché

** Les dirigeants de Wall Street devraient se réjouir de pouvoir faire de l'argent avec de l'argent, mais il est remarquable que certains d'entre eux mettent en garde contre l'effervescence des marchés", déclare Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell

** Les banques ont également donné des perspectives positives pour les revenus nets d'intérêts, un facteur clé de leurs bénéfices, pour le reste de l'année

** Dans le même temps, la banque d'investissement devrait poursuivre sa course, le directeur financier de Morgan Stanley déclarant que son pipeline a atteint des "sommets historiques"

** L'indice S&P 500 Banks a surperformé l'indice de référence S&P 500 .SPX jusqu'à présent en 2025