Les avis d'analystes US : Airbnb, HII, Tesla

Arrière d'un véhicule Tesla (Crédits: Adobe Stock)

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, HII et Tesla.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $ -

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

111 $ à 105 $ -

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $

à 280 $ -

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $ -

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note “sous-pondérer”;

objectif de cours de 145 $ -

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $ -

* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 55 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Citizens relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à 145 $ -

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 244 $ -

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $ -

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105 $ -

* Arxis Inc ARXS.O : RBC lance la couverture avec une note “sector perform”; objectif de cours de 39 $ -

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 102 $ -

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $ -

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif

de cours de 140 $ -

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 33 $ à 20 $ -

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Guggenheim lance la couverture avec une note “acheter”; objectif de

cours de 42 $ -

* Bill Holdings Inc BILL.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 84 $ à 73 $ -

* Bio-Techne Corp TECH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $ -

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan commence la couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de

cours de 73 $ -

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $ -

* Camping World Holdings CWH.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 16 $ -

* CG Oncology Inc CGON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $ -

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $ -

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 45

$ -

* Doordash DASH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $ -

* Esco Technologies Inc ESE.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $ -

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $ -

* FIS FIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $ -

* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $ -

* Ford F.N : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 15 $ -

* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 27 $ -

* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 37 $ -

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $ -

* GM GM.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 98 $ -

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 10 $ -

* Hertz Global HTZ.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer” -

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $ -

* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $ -

* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 249 $ -

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $ -

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 633 $ à 576 $ -

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 23 $ à 32 $ -

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 98 $ à 103 $ -

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 98 $ à 115 $ -

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 152

$ -

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $ -

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $ -

* Madison Air Solutions MAIR.N : RBC lance la couverture avec une note “surperformer”; objectif de cours

de 48 $ -

* Madison Air Solutions MAIR.N : Stifel lance la couverture avec une note “acheter”; objectif de cours de

47 $ -

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $ -

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $ -

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.413 $ à 1.200 $ -

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $ -

* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $ -

* Oklo Inc OKLO.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 83 $ -

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $ -

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $ -

* PAR Technology Corp PAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 18 $ -

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $ -

* RingCentral Inc RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $ -

* Rivian RIVN.O : JP Morgan initie la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours de 9 $

-

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $ -

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours de

145 $ -

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $ -

* Timken Co TKR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $ -

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 108 $ -

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $ -

* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan passe de “neutre” à “sous-pondérer”; abaisse l'objectif de cours de 7 $ à

6 $ -

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $ -

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 52 $ -

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.165 $ à 1.225 $ -

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $ -

* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $ -

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))