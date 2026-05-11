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Les avis d'analystes US : Airbnb, HII, Tesla
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 09:29

Arrière d'un véhicule Tesla (Crédits: Adobe Stock)

Arrière d'un véhicule Tesla (Crédits: Adobe Stock)

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, HII et Tesla.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $ -

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

111 $ à 105 $ -

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $

à 280 $ -

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $ -

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note “sous-pondérer”;

objectif de cours de 145 $ -

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $ -

* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 55 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Citizens relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $ -

* Airbnb Inc ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à 145 $ -

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 244 $ -

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $ -

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105 $ -

* Arxis Inc ARXS.O : RBC lance la couverture avec une note “sector perform”; objectif de cours de 39 $ -

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 102 $ -

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $ -

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif

de cours de 140 $ -

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 33 $ à 20 $ -

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Guggenheim lance la couverture avec une note “acheter”; objectif de

cours de 42 $ -

* Bill Holdings Inc BILL.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 84 $ à 73 $ -

* Bio-Techne Corp TECH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $ -

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan commence la couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de

cours de 73 $ -

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $ -

* Camping World Holdings CWH.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 16 $ -

* CG Oncology Inc CGON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $ -

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $ -

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 45

$ -

* Doordash DASH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $ -

* Esco Technologies Inc ESE.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $ -

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $ -

* FIS FIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $ -

* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $ -

* Ford F.N : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 15 $ -

* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 27 $ -

* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 37 $ -

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $ -

* GM GM.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 98 $ -

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 10 $ -

* Hertz Global HTZ.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer” -

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $ -

* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $ -

* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 249 $ -

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $ -

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 633 $ à 576 $ -

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 23 $ à 32 $ -

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 98 $ à 103 $ -

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 98 $ à 115 $ -

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 152

$ -

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $ -

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $ -

* Madison Air Solutions MAIR.N : RBC lance la couverture avec une note “surperformer”; objectif de cours

de 48 $ -

* Madison Air Solutions MAIR.N : Stifel lance la couverture avec une note “acheter”; objectif de cours de

47 $ -

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $ -

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $ -

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.413 $ à 1.200 $ -

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $ -

* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $ -

* Oklo Inc OKLO.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 83 $ -

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $ -

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $ -

* PAR Technology Corp PAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 18 $ -

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $ -

* RingCentral Inc RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $ -

* Rivian RIVN.O : JP Morgan initie la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours de 9 $

-

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $ -

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan commence la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours de

145 $ -

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $ -

* Timken Co TKR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $ -

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 108 $ -

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $ -

* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan passe de “neutre” à “sous-pondérer”; abaisse l'objectif de cours de 7 $ à

6 $ -

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $ -

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 52 $ -

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.165 $ à 1.225 $ -

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $ -

* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $ -

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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AGILON HEALTH
53,920 USD NYSE -10,77%
AIRBNB
141,4900 USD NASDAQ +0,73%
ALBEMARLE
203,590 USD NYSE +2,63%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
455,1900 USD NASDAQ +11,44%
AMPHASTAR PHARMA
19,0000 USD NASDAQ -20,93%
ANI PHARMACEUTIC
81,8600 USD NASDAQ -2,44%
ARXIS RG-A
35,1000 USD NASDAQ +0,20%
ATLANTICUS HLDGS
84,8100 USD NASDAQ +8,26%
AVALO THERAP
21,5700 USD NASDAQ -5,68%
AVIS BUDGET GROU
145,7500 USD NASDAQ -5,39%
AZENTA
19,2200 USD NASDAQ +3,50%
BICARA THERAP
22,5800 USD NASDAQ -2,21%
BILL HLDG
41,775 USD NYSE +11,02%
BIO-TECHNE
48,3600 USD NASDAQ -5,01%
BORGWARNER
61,320 USD NYSE +5,43%
CG ONCOLOGY
69,6200 USD NASDAQ +0,64%
CMPNG WRLD HLD RG-A
7,485 USD NYSE -1,58%
CVS HEALTH
90,560 USD NYSE +3,73%
DANA
34,690 USD NYSE +0,38%
DOORDASH RG-A
163,9300 USD NASDAQ -4,33%
ESCO TECHNOLOGIE
302,890 USD NYSE -8,81%
FERGUSON ENTER
241,430 USD NYSE -2,07%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
43,510 USD NYSE -7,93%
FORD MOTOR
12,325 USD NYSE +1,19%
GENERAL MOTORS
78,790 USD NYSE +0,47%
GENTEX
23,3900 USD NASDAQ +1,34%
GENTHERM
31,5700 USD NASDAQ +2,47%
GLOBALFOUNDRIES
74,1200 USD NASDAQ +4,50%
GOODYEAR T & RUB
6,5050 USD NASDAQ -5,17%
HERTZ GLOBAL
6,0500 USD NASDAQ -1,94%
HOWMET AEROSPACE
270,340 USD NYSE -0,84%
HUBSPOT
197,350 USD NYSE -19,22%
HUNTGTN INGLS IN
316,210 USD NYSE +0,49%
INSTALLED BLDN P
219,470 USD NYSE +1,15%
INTUIT
396,3100 USD NASDAQ -2,57%
JADE BIOSCIENCES
25,8100 USD NASDAQ +6,56%
LANTHEUS HOLDING
93,0600 USD NASDAQ +2,26%
LEAR
139,710 USD NYSE +3,27%
LYFT RG-A
14,3500 USD NASDAQ +1,34%
MBX BIO
40,9650 USD NASDAQ +18,02%
MERCURY SYSTEM
90,3400 USD NASDAQ +2,59%
METTLER TOLEDO I
1 123,530 USD NYSE -14,89%
MIDDLEBY CORP
164,6700 USD NASDAQ +4,07%
NLIGHT
73,9100 USD NASDAQ +11,66%
OKLO RG-A
72,505 USD NYSE +0,93%
OSCAR HEALTH RG-A
21,300 USD NYSE +2,06%
OSHKOSH
138,240 USD NYSE -9,81%
PAR TECHNOLOGY
14,410 USD NYSE -3,81%
PAYLOCITY HOLDIN
110,9800 USD NASDAQ +1,70%
RINGCENTRAL RG-A
45,605 USD NYSE +0,50%
RIVIAN AUTO RG-A
14,2200 USD NASDAQ +0,28%
TARGA RESOURCES
248,120 USD NYSE -1,79%
TESLA
428,3500 USD NASDAQ +4,02%
TEXAS ROADHOUSE
177,3800 USD NASDAQ +12,32%
TIMKEN
117,970 USD NYSE +1,44%
VSE
193,0500 USD NASDAQ -3,21%
WENDY'S
7,3000 USD NASDAQ +5,04%
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355,370 USD NYSE +1,27%
WHIRLPOOL
44,950 USD NYSE -6,79%
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1 232,430 USD NYSE -0,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 09:29:34.

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