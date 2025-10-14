 Aller au contenu principal
Les autorités suisses vont analyser la décision du tribunal sur l'annulation des obligations du Credit Suisse
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement suisse et l'autorité de régulation des marchés financiers du pays ont tous deux déclaré mardi qu'ils allaient analyser la décision partielle d'un tribunal selon laquelle l'annulation de la dette AT1 du Credit Suisse dans le cadre du sauvetage de la banque en 2023 était illégale.

UBS, qui a racheté son ancien rival après l'effondrement de Credit Suisse, a refusé de commenter la décision du tribunal.

