Les autorités suisses vont analyser la décision du tribunal sur l'annulation des obligations du Credit Suisse

Le gouvernement suisse et l'autorité de régulation des marchés financiers du pays ont tous deux déclaré mardi qu'ils allaient analyser la décision partielle d'un tribunal selon laquelle l'annulation de la dette AT1 du Credit Suisse dans le cadre du sauvetage de la banque en 2023 était illégale.

UBS, qui a racheté son ancien rival après l'effondrement de Credit Suisse, a refusé de commenter la décision du tribunal.