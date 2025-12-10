 Aller au contenu principal
Les autorités de régulation de l'UE vont enquêter sur l'offre de MSC et de BlackRock concernant le terminal de Hutchison à Barcelone
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le premier paragraphe en remplaçant "résultats plus élevés" par "prix plus élevés")

Les autorités concurrence de l'UE ont ouvert mercredi une enquête approfondie sur l'offre de BlackRock BLK.N et de MSC concernant le terminal 0001.HK de CK Hutchison dans le port de Barcelone, estimant que l'opération pourrait entraîner une hausse des prix ou réduire la qualité des services de terminaux à conteneurs.

La Commission européenne a déclaré que l'entité fusionnée pourrait bloquer les compagnies concurrentes de transport maritime de ligne par conteneurs, MSC bénéficiant d'un traitement préférentiel.

Elle décidera d'ici le 30 avril si elle autorise l'opération. Reuters a été le premier à signaler que l'autorité européenne chargée de l'application des règles de concurrence allait ouvrir une enquête sur l'opération.

