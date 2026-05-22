Les autorités de régulation de l'UE doivent se prononcer d'ici le 26 juin sur l'acquisition de Chart par Baker Hughes, d'un montant de 13,6 milliards de dollars

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Les autorités européennes de la concurrence se prononceront d'ici le 26 juin sur l'autorisation ou non de l'acquisition de Chart Industries GTLS.N par la société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O , pour un montant de 13,6 milliards de dollars, selon un document déposé auprès de la Commission européenne. Baker Hughes avait annoncé cette opération en juillet dernier afin de renforcer sa présence dans les services technologiques industriels liés au gaz naturel liquéfié et aux centres de données, et de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, peut soit autoriser l'opération avec ou sans concessions à l'issue de son examen préliminaire, soit ouvrir une enquête approfondie si elle a des doutes sérieux.

Chart fabrique des équipements industriels tels que des vannes et des technologies de mesure pour la manipulation de molécules gazeuses et liquides, et exploite 65 sites de production ainsi que plus de 50 centres de service à travers le monde.