Les autorités concurrence de l'UE doivent se prononcer sur l'accord Wiz de Google d'ici le 10 février

Les régulateurs concurrence de l'UE décideront d'ici le 10 février s'ils autorisent l'acquisition par Alphabet GOOGL.O de la société de cybersécurité Wiz pour un montant de 32 milliards de dollars, sa plus grosse opération jamais réalisée, selon un document déposé sur le site web de la Commission européenne.

Alphabet a annoncé l'opération en mars l'année dernière, alors qu'elle redouble d'efforts en matière de cybersécurité pour renforcer son avantage dans la course à l'informatique dématérialisée face à Amazon.com et Microsoft.

Ces dernières années, les accords technologiques ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités réglementaires, qui craignent que les entreprises dominantes ne renforcent encore leur pouvoir de marché.

La Commission, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'Union européenne, peut autoriser l'opération, avec ou sans concessions, au cours de son examen préliminaire, ou ouvrir une enquête approfondie si elle a de sérieuses inquiétudes.

L'acquisition a obtenu le feu vert des États-Unis en novembre de l'année dernière.