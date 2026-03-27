Les autorités allemandes abandonnent l'enquête sur l'enregistrement présumé d'une réunion du comité d'entreprise de Tesla

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Les autorités allemandes ont abandonné l'enquête sur les allégations de Tesla TSLA.O selon lesquelles un membre du syndicat IG Metall aurait secrètement enregistré une réunion du comité d'entreprise lors d'une lutte acrimonieuse pour la syndicalisation à l'usine du fabricant de véhicules électriques près de Berlin.

En février, l'entreprise a déposé une plainte pénale, accusant le représentant syndical d'avoir enregistré illégalement la réunion sur un ordinateur portable.

Le bureau des procureurs de la ville de Francfort-sur-l'Oder, dans l'est du pays, a déclaré vendredi à Reuters que les policiers n'avaient trouvé aucune indication que le microphone de l'appareil avait été activé pendant la période en question ou qu'un enregistrement avait été effectué.

Les conclusions sont préliminaires, mais une fois que les procureurs auront reçu le rapport de police complet, ils devraient bientôt boucler l'affaire, a déclaré une porte-parole du bureau.

Au début du mois, le puissant syndicat allemand de la métallurgie IG Metall a essuyé un revers lors des élections des comités d'entreprise de Tesla Germany, à l'issue d'une campagne marquée par des jets de boue et des actions en justice.