Les attentes de Bank of America Global Research sur la publication trimestrielle de Tesla
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 17:53
Les analystes détaillent que l'attention des investisseurs devraient se focaliser sur les déploiements de robotaxis, alors que la société chercher à bouleverser le marché du VTC et à capturer une partie d'une opportunité de marché de plus de 1 000 milliards de dollars, alors que la concurrence accélère. Ils rappellent notamment qu'Uber a récemment annoncé des nouveaux accords sur les véhicules autonomes avec Lucid et Rivian, tandis que les déploiements de Waymo augmentent.
Samedi, Tesla a annoncé l'extension de son service de robotaxis à Dallas et Houston, portant le nombre de déploiements à 4 (même si à San Francisco, il doit y avoir un conducteur de sécurité actif). L'objectif pour le groupe présidé par Elon Musk est d'atteindre 9 villes d'ici le premier semestre 2026.
Les investisseurs devraient également se focaliser sur le pipeline de nouveaux produits. Tesla développerait un nouveau SUV compact à prix réduit. Ce
potentiel lancement pourrait permettre au groupe de continuer à gagner des parts de marché aux Etats-Unis, alors que les constructeurs historiques, notamment Ford et GM, redéfinissent leurs priorités de production vers des plateformes de moteurs thermiques à plus forte marge.
Bank of America table également, lors de la publication des comptes trimestriels programmée mercredi, sur une mise à jour concernant la montée en puissance de la production du robot humanoïde Optimus, qui contribue de manière significative aux 20 milliards de dollars de dépenses d'investissement. Les analystes ne s'attendent pas, à court terme, à une contribution significative d'Optimus, mais ils y voient une opportunité potentielle à long terme. Les équipes tablent sur des livraisons mondiales de ces robots de 1,2 million d'unités d'ici 2030 et 10 millions d'ici 2035.
Valeurs associées
|388,9970 USD
|NASDAQ
|-0,89%
A lire aussi
-
Downing Street a démenti mardi avoir fait "pression" pour accélérer la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, au lendemain des explications du Premier ministre Keir Starmer devant le Parlement qui n'ont pas éteint la polémique. ... Lire la suite
-
Kevin Warsh a cherché mardi à convaincre les sénateurs américains qu'il n'était pas "la marionnette du président" décrite par la sénatrice Elizabeth Warren et qu'il comptait défendre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), s'il était confirmé à ... Lire la suite
-
Les énergies renouvelables, clé pour sortir de la crise énergétique selon les dirigeants de la COP31
Le choc énergétique mondial provoqué par la guerre au Moyen-Orient renforce la nécessité d'investir dans des énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles, ont affirmé mardi les pays hôtes du sommet sur le climat COP31, la Turquie et l'Australie. ... Lire la suite
-
Les électeurs de l'Etat américain de Virginie sont appelés à se prononcer mardi sur une nouvelle carte électorale favorable aux démocrates, un référendum vu comme une riposte au redécoupage exigé par Donald Trump dans plusieurs Etats républicains. Sur les 11 députés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer