Les attaques sur des pétroliers russes en mer Noire menacent la sécurité de la région, dit Ankara

(Actualisé avec déclarations de l'armée roumaine et ukrainienne)

par Touva Gumrucku

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déploré mercredi les attaques "très effrayantes" de ces derniers jours contre des pétroliers liés à la Russie en mer Noire, estimant qu'elles menacent la sécurité régionale et démontrent l'étendue des répercussions de la guerre en Ukraine.

Les frappes qui sont intervenues à l'intérieur de la zone économique exclusive turque violent la sécurité de navigation et affectent le commerce, a déclaré Hakan Fidan, ajoutant que la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, pays bordant la mer Noire, envisageaient des mesures pour y renforcer la sécurité.

Hakan Fidan s'est aussi entretenu avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte au sujet de ces attaques, dont certaines ont été revendiquées par l'Ukraine, a fait savoir une source au sein du ministère turc des Affaires étrangères.

Les deux hommes ont évoqué la sécurité en mer Noire et les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a ajouté la source, sans donner de plus amples détails.

Hakan Fidan a également échangé avec ses homologues bulgare et roumain qui ont, ensemble, souligné l'importance de maintenir la liberté de commerce en mer Noire, de sécuriser les infrastructures critiques et les routes maritimes tout en appelant au respect du droit international, rapporte la même source.

La Turquie a qualifié d'inacceptables les attaques en mer Noire et exhorté "toutes les parties" à les suspendre. Ces rappels à l'ordre ont également été adressés aux autorités ukrainiennes, selon un dirigeant turc.

Les attaques ont provoqué une hausse des coûts de l'assurance et poussé une entreprise turque, le Besikstas Shipping, à suspendre ses opérations liées à la Russie pour des raisons de sécurité.

L'armée roumaine a déclaré mercredi avoir détruit un drone naval qui mettait en danger la liberté de navigation en mer Noire.

Le drone, retrouvé à 66 km à l'est de la ville roumaine de Constanta, a été identifié comme étant un Sea Baby, un drone naval de confection ukrainienne.

Un porte-parole du ministère roumain de la Défense a confirmé que l'objet détruit était un Sea Baby, sans préciser s'il provenait d'Ukraine.

Les services secrets ukrainiens (SBU) ont déclaré qu'aucun de ses drones navals n'était entré dans les eaux roumaines.

"L'Ukraine respecte sans faille le droit international, ne viole pas les frontières internationales et traite ses partenaires avec respect", a ajouté le SBU dans un communiqué.

L'Ukraine, qui vise les exportations pétrolières russes alors que Moscou cible ses infrastructures énergétiques, a revendiqué l'attaque la semaine dernière de deux pétroliers vides qui se dirigeaient vers un port russe.

Kyiv a toutefois nié toute responsabilité dans l'attaque mardi d'un pétrolier battant pavillon russe, chargé d'huile de tournesol, au large des côtes turques.

(Reportage de Tuvan Gumrukcu avec Jonathan Spicer; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)