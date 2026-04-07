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Les assureurs santé bondissent alors que les États-Unis finalisent une hausse de 2,48 % des paiements de Medicare Advantage
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent avant la mise sur le marché alors que les États-Unis s'apprêtent à augmenter les paiements Medicare Advantage aux assureurs de 2,48% l'année prochaine

** Les actions de Humana HUM.N , assureur axé sur Medicare, font un bond de 10,2%, CVS Health CVS.N augmente de 6,3%, tandis que UnitedHealth Group UNH.N augmente de 6,8%

** Elevance Health ELV.N augmente de 6 %, tandis que Molina Healthcare MOH.N et Centene CNC.N grimpent chacun de plus de 4 %

** La proposition finale est supérieure au projet d'augmentation de seulement 0,09 % pour 2027 proposé par le gouvernement en janvier, ce qui a entraîné une forte baisse des actions des assureurs santé

Valeurs associées

CENTENE
35,390 USD NYSE +0,83%
CVS HEALTH
73,275 USD NYSE -0,29%
ELEVANCE HEALTH
302,570 USD NYSE +0,58%
HUMANA
182,805 USD NYSE +2,83%
MOLINA HEALTHCAR
143,250 USD NYSE +2,86%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE +1,52%
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