Les assureurs santé bondissent alors que les États-Unis finalisent une hausse de 2,48 % des paiements de Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent avant la mise sur le marché alors que les États-Unis s'apprêtent à augmenter les paiements Medicare Advantage aux assureurs de 2,48% l'année prochaine

** Les actions de Humana HUM.N , assureur axé sur Medicare, font un bond de 10,2%, CVS Health CVS.N augmente de 6,3%, tandis que UnitedHealth Group UNH.N augmente de 6,8%

** Elevance Health ELV.N augmente de 6 %, tandis que Molina Healthcare MOH.N et Centene CNC.N grimpent chacun de plus de 4 %

** La proposition finale est supérieure au projet d'augmentation de seulement 0,09 % pour 2027 proposé par le gouvernement en janvier, ce qui a entraîné une forte baisse des actions des assureurs santé