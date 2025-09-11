 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 823,52
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les assureurs santé américains profitent des remarques de la directrice générale de Centene sur Medicaid
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 septembre - ** Les actions des assureurs de santé américains ont augmenté dans les échanges du matin suite aux commentaires de la directrice générale de Centene CNC.N selon lesquels les résultats de Medicaid pour juillet et août soutiennent une trajectoire améliorée pour la deuxième moitié de l'année

** Centene a également déclaré dans un document que ses résultats financiers jusqu'en août sont cohérents avec ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'année entière d'environ 1,75 $ par action, ce qui a fait grimper les actions de la société de 12 %

** Les actions de Molina Healthcare MOH.N augmentent de 6%, Elevance ELV.N de 2,5%

** En tenant compte des mouvements de la séance, CNC perd 42%, MOH 34%, ELV 14,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTENE
35,045 USD NYSE +11,98%
CVS HEALTH
74,500 USD NYSE +0,70%
ELEVANCE HEALTH
315,725 USD NYSE +2,95%
HUMANA
277,120 USD NYSE +1,35%
MOLINA HEALTHCAR
190,280 USD NYSE +6,15%
THE CIGNA
304,525 USD NYSE +0,69%
UNITEDHEALTH GRO
357,640 USD NYSE +3,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank