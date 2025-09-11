Les assureurs santé américains profitent des remarques de la directrice générale de Centene sur Medicaid

(Mises à jour)

11 septembre - ** Les actions des assureurs de santé américains ont augmenté dans les échanges du matin suite aux commentaires de la directrice générale de Centene CNC.N selon lesquels les résultats de Medicaid pour juillet et août soutiennent une trajectoire améliorée pour la deuxième moitié de l'année

** Centene a également déclaré dans un document que ses résultats financiers jusqu'en août sont cohérents avec ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'année entière d'environ 1,75 $ par action, ce qui a fait grimper les actions de la société de 12 %

** Les actions de Molina Healthcare MOH.N augmentent de 6%, Elevance ELV.N de 2,5%

** En tenant compte des mouvements de la séance, CNC perd 42%, MOH 34%, ELV 14,7% depuis le début de l'année