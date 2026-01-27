Les assureurs santé américains chutent suite à la déception suscitée par la proposition de Medicare Advantage

(Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions des assureurs santé américains glissent dans les échanges de pré-marché après que l'administration Trump a proposé une augmentation minimale de 0,09% des paiements de Medicare Advantage en 2027

** Les actions de l'assureur axé sur Medicare Humana HUM.N chutent de 19%, UnitedHealth Group UNH.N en baisse de 18,8%, CVS Health CVS.N glissent de 11%

** Elevance Health ELV.N chute de 12%, Molina Healthcare

MOH.N chute de 5,2%, Centene CNC.N chute de 12%, Cigna

CI.N chute de 2,4%

** L'agence Medicare publiera l'annonce finale du taux le 6 avril

** En général, la proposition initiale s'améliore dans la version finale, bien que certaines politiques puissent être en jeu, mais cette mise à jour est bien en dessous des attentes", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink Partners

** Les analystes s'attendaient à une augmentation allant jusqu'à 6 %

** Plus de la moitié des personnes inscrites au programme Medicare du gouvernement pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou qui sont handicapées reçoivent leur couverture par le biais de plans Medicare Advantage

** Les actions de HUM ont augmenté de ~1%, UNH a baissé de ~35%, CVS a augmenté de ~77%, ELV a baissé de ~5%, MOH a baissé de ~40%, CNC a baissé de ~32%, CI a baissé de 0,33%; en 2025