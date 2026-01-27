Les assureurs santé américains chutent en Bourse après une proposition jugée trop faible sur Medicare Advantage
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:39
En réaction, Humana cède près de 16%, UnitedHealth 15%, et CVS Health 11%. Cette chute reflète les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact de la mesure sur les marges bénéficiaires dans un contexte de hausse continue des coûts médicaux.
Selon les analystes, une augmentation aussi faible pourrait forcer les assureurs à réduire les prestations, retirer certains plans ou absorber les coûts supplémentaires, affectant ainsi leur rentabilité à moyen terme. Le taux définitif sera communiqué début avril, mais les marchés espèrent désormais un ajustement à la hausse.
La publication de cette "Advance Notice", qui survient juste avant les résultats trimestriels d'UnitedHealth, semble stratégique. Les commentaires des directions sur l'impact attendu de cette mesure seront scrutés de près dans les jours à venir.
Valeurs associées
|263,560 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark, engagé depuis deux ans dans une transformation de son portefeuille, a publié mardi des résultats en hausse au quatrième trimestre, soutenu en particulier par la demande pour ses produits à l'international. ... Lire la suite
-
Nouveau "choc" pour les salariés d'Auchan: le distributeur nordiste, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, envisage de vendre 91 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto), un revirement dénoncé par les syndicats. En grande difficulté, ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne American Airlines est parvenue à rassurer les marchés mardi avec ses prévisions de performances financières pour l'année en cours, malgré un quatrième trimestre de 2025 sans éclat et des annulations liées à la tempête hivernale aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
Le groupe aéronautique américain Boeing a publié mardi son tout premier bénéfice net annuel depuis 2018, à 1,89 milliard de dollars, grâce à un gain de près de 10 milliards de dollars lié à la cession de Digital Aviation Solutions. En 2024, le groupe avait perdu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer