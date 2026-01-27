 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les assureurs santé américains chutent en Bourse après une proposition jugée trop faible sur Medicare Advantage
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:39

Les principaux assureurs santé américains reculent fortement mardi en pré-ouverture après que le gouvernement Trump a proposé une hausse minime des paiements Medicare Advantage pour 2027. La proposition, dévoilée lundi soir, prévoit une augmentation de seulement 0,09% des taux de remboursement, bien en-dessous des attentes du marché qui anticipait une hausse de 5 à 6%.

En réaction, Humana cède près de 16%, UnitedHealth 15%, et CVS Health 11%. Cette chute reflète les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact de la mesure sur les marges bénéficiaires dans un contexte de hausse continue des coûts médicaux.

Selon les analystes, une augmentation aussi faible pourrait forcer les assureurs à réduire les prestations, retirer certains plans ou absorber les coûts supplémentaires, affectant ainsi leur rentabilité à moyen terme. Le taux définitif sera communiqué début avril, mais les marchés espèrent désormais un ajustement à la hausse.

La publication de cette "Advance Notice", qui survient juste avant les résultats trimestriels d'UnitedHealth, semble stratégique. Les commentaires des directions sur l'impact attendu de cette mesure seront scrutés de près dans les jours à venir.

Valeurs associées

HUMANA
263,560 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank