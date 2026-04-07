Les assureurs de soins de santé réagissent à la hausse des taux de paiement de l'assurance maladie pour 2027

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(Mises à jour)

7 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent car les États-Unis sont prêts à augmenter les paiements Medicare Advantage aux assureurs de 2,48% l'année prochaine

** Les actions de l'assureur centré sur Medicare UnitedHealth Group UNH.N bondissent de 10,4 %, Humana HUM.N augmente de 8,3 %, CVS Health CVS.N augmente de 7 %

** Elevance Health ELV.N grimpe de 3,1%, Centene CNC.N ajoute 2,5%, Molina Healthcare MOH.N augmente de 0,3%, tandis qu'Alignment Healthcare ALHC.O bondit de 19,3%

** La proposition finale est supérieure au projet d'augmentation de seulement 0,09 % pour 2027 proposé par le gouvernement en janvier, ce qui a entraîné une forte baisse des actions des assureurs santé

** L'industrie a continué à faire face à un environnement difficile, mais à la suite de cette publication plus favorable, nous pourrions voir le vent tourner", a déclaré l'analyste d'Oppenheimer Michael Wiederhorn

** La CMS a déclaré que l'augmentation se traduirait par plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires aux plans Medicare Advantage en 2027

** En incluant les mouvements de la séance, ALHC a augmenté de 12%, HUM a baissé de 22%, MOH a baissé de 17%, CNC a baissé de 11%, ELV a baissé de 10%, UNH a baissé de 6%, CVS a baissé de 1%