Les assureurs de soins de santé augmentent après que les États-Unis ont relevé les taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027

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(Mise à jour des actions au paragraphe 3) par Sriparna Roy

Les actions des assureurs de santé américains ont grimpé mardi après que le gouvernement a finalisé des taux de paiement Medicare Advantage supérieurs aux estimations, ce qui devrait ajouter plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires l'année prochaine.

Les assureurs avaient perdu des milliards en valeur de marché après que la proposition de janvier, plus petite que prévu, de l'administration Trump ait suscité des réactions négatives de la part d'une industrie déjà aux prises avec des tensions financières importantes.

Les actions de UnitedHealth UNH.N ont bondi de plus de 7%, CVS Health CVS.N de près de 4%, tandis que Humana HUM.N a gagné 4,8% et Elevance Health ELV.N a augmenté d'environ 3%.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré tard lundi qu'ils augmenteraient les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48% en moyenne, ce qui est beaucoup plus élevé que l'augmentation de taux plus faible que prévu de 0,09% qui a été proposée en janvier.

"Cette amélioration devrait permettre à l'industrie d'augmenter ses marges en 2027 lorsqu'elle sera associée à des réductions de prestations", a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho.

DES TAUX PLUS ÉLEVÉS QUE CE QUE L'ON CRAIGNAIT

Les investisseurs s'attendaient à une augmentation des taux d'au moins 1 %, avaient indiqué plus tôt les analystes de Wall Street.

"Cela renforce les arguments en faveur d'une certaine croissance des marges en 2026 et atténue la perception croissante de l'aggravation de la politique sévère de la CMS à l'égard du groupe", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink.

"Au minimum, le secteur sera perçu comme plus investissable."

Les assureurs santé ont fait valoir que les taux décevants proposés en janvier ne reflétaient pas la réalité de l'augmentation des coûts médicaux, qui compriment les marges de l'industrie depuis près de trois ans.

"Le secteur a continué à faire face à un environnement difficile, mais suite à cette publication plus favorable, nous pourrions voir le vent tourner", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Les assureurs bénéficieraient également d'un avantage de 2,5 % grâce à une modification des paiements d'évaluation des risques liés à l'état de santé, soit une augmentation totale d'environ 5 %, a déclaré lundi un responsable de l'agence Medicare lors d'une conférence de presse.