Les assureurs chutent, sous-performant l'ensemble du marché et les valeurs financières
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions des assureurs Allstate ALL.N , Cincinnati Financial CINF.O , Global Life GL.N , Hartford Insurance HIG.N , Progressive Corp PGR.N et Erie Indemnity

ERIE.O ont été parmi les principaux baissiers de l'indice des services financiers S&P 500 .SPSY mercredi

** Le trading dans le secteur a été agité récemment en raison des préoccupations concernant la concurrence due à la disruption de l'IA avec la plate-forme en ligne Insurify publiant un outil alimenté par l'IA,

** Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a augmenté à ~4,08% mercredi, contre 4,05% mardi soir, après avoir baissé lors de 7 des 8 dernières séances

** PGR, en baisse de 1,7%, a publié ses résultats de janvier avec des primes nettes émises de 6,74 milliards de dollars, en hausse de 4% en glissement annuel contre un taux de croissance de 6% en décembre et de 18% en janvier 2025. Le revenu net a augmenté de 4% à 1,16 milliard de dollars, contre une croissance de 22% en décembre et de 59% l'année précédente

** La plus forte baisse de l'indice a toutefois été enregistrée par ALL, qui a perdu 2,3 % après avoir progressé au cours des 5 dernières séances consécutives. CINF a baissé d'environ 1,6%, Global Life a baissé d'environ 1,7%, HIG a baissé de 1,8%, ERIE a baissé de 1,6%

** ALL s'est échangé pour la dernière fois à 207,44 $ contre un objectif médian de 244 $, selon LSEG qui indique 24 notations d'analystes: 6 'strong buy', 9 'buy', 8 'hold', 1 'sell'

** PGR s'est échangé pour la dernière fois à 204,35 $ contre un objectif médian de 234,50 $, en baisse par rapport aux 240 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui indique 25 notations d'analystes: 2 'achat fort', 8 'achat', 14 'maintien', 1 'vente'

** L'indice d'assurance S&P 500 .SPXIN est en baisse de ~3,4 % depuis le début de l'année, contre ~4 % pour l'indice plus large SPSY

Valeurs associées

ALLSTATE
208,080 USD NYSE -2,00%
CINCINNATI FINAN
162,6000 USD NASDAQ -2,09%
ERIE INDEMNITY-A
277,3400 USD NASDAQ -2,29%
GLOBE LIFE
142,520 USD NYSE -2,35%
HARTFORD INS GRP
140,635 USD NYSE -2,02%
PROGRESSIVE (OHI
203,540 USD NYSE -2,17%
S&P 500 INDEX
6 881,19 Pts CBOE +0,55%
© 2026 Thomson Reuters.

