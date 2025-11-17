Les armes à longue portée développées par l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022

par Tom Balmforth

À l'aide de son missile Neptune de fabrication nationale, l'Ukraine a frappé la semaine dernière le port russe de Novorossiisk, plateforme stratégique de Moscou sur la mer Noire, qui a été contraint de suspendre ses exportations pétrolières.

À l'instar du missile Neptune, Kyiv a développé de nombreuses armes à longue portée depuis l'invasion par la Russie de son territoire, en février 2022.

LONG NEPTUNE

De fabrication nationale, le "Long Neptune" est un missile de croisière terrestre d'attaque lancé depuis le sol, d'une portée pouvant atteindre 1.000 km selon l'Ukraine. Il a été développé à partir du missile antinavire à plus courte portée Neptune, qui existait avant l'invasion russe.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé l'augmentation de sa portée en mars.

L'armée ukrainienne a déclaré vendredi qu'il avait été utilisé pour frapper Novorossiisk.

Kyiv dit produire davantage de ces missiles.

FLAMINGO

Le Flamingo, également connu sous le nom de FP-5, est un nouveau missile de croisière d'attaque terrestre lancé depuis le sol qui, selon Volodimir Zelensky, a une portée de 3.000 km.

Il a été présenté comme le missile ukrainien le plus abouti et devrait entrer en production massive d'ici la fin de l'année.

Ce missile est fabriqué par Fire Point, une entreprise privée ukrainienne spécialisée dans la défense.

Volodimir Zelensky a déclaré en octobre que le Flamingo avait été utilisé sur des cibles russes, sans donner plus de détails.

LIOUTY

Le drone d'attaque unidirectionnel à hélice et à longue portée Liouty a été essentiel pour Kyiv lors de ses frappes profondes sur les infrastructures énergétiques russes. Ce drone, produit par le constructeur aéronautique Antonov, peut voler sur plus de 1.000 km.

FP-1

Le drone d'attaque unidirectionnel à longue portée FP-1, fabriqué par Fire Point, a également été utilisé pour mener des frappes en profondeur sur des cibles en Russie. Il a également un rayon d'action de plus de 1.000 km.

PALIANYTSIA

La première utilisation au combat du "missile drone" Palianytsia a été annoncée par Volodimir Zelensky en août 2024.

Selon le dirigeant, l'arme, qui porte le nom d'un type de pain ukrainien, a touché en octobre des dizaines de dépôts de munitions russes.

Le média ukrainien Militarny, spécialisé dans les questions de défense, a estimé que l'engin avait une portée de 650 km et qu'il était équipé d'un turboréacteur lui permettant de voler à 900 km à l'heure - beaucoup plus vite qu'un drone normal.

ROUTA

Le Routa est un autre "drone-missile" qui devrait entrer en production de masse d'ici la fin de l'année, selon Volodimir Zelensky. Le président ukrainien a déclaré en octobre que l'arme avait été utilisée pour la première fois pour frapper une plate-forme maritime à une distance de plus de 250 km.

PEKLO

Le Peklo, qui signifie "enfer" en ukrainien, est un autre "missile drone". Volodimir Zelensky a déclaré en décembre 2024 qu'un premier lot de ces armes avait été fourni à l'armée ukrainienne. Le média ukrainien Defence Express estime la portée à environ 700 km.

BARS

Le Bars, "léopard" en ukrainien, est un missile drone plus récent dont l'existence a été révélée en avril 2025. L'armée ukrainienne a déclaré la semaine dernière qu'il était utilisé par l'Ukraine pour attaquer des cibles russes.

