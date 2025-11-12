 Aller au contenu principal
Les annulations de vols diminuent aux États-Unis grâce à la réduction des absences des contrôleurs aériens
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, d'un commentaire du directeur général de Delta et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Les annulations de vols aux États-Unis ont fortement diminué au cours de la dernière journée, les absences des contrôleurs aériens s'étant réduites quelques heures avant que la Chambre des représentants ne vote mercredi sur un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture record du gouvernement.

Les compagnies aériennes américaines ont annulé près de 900 vols mercredi, soit le nombre le plus faible depuis six jours, conformément à l'exigence de la Federal Aviation Administration (FAA) d'annuler 6 % des vols dans les 40 aéroports les plus fréquentés afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Certaines compagnies aériennes ont déclaré à Reuters qu'elles pensaient que la FAA ramènerait à 6 % la réduction de 8 % des vols prévue pour jeudi. Selon la FAA, les absences des contrôleurs aériens ne représentaient que 1 % des retards mardi, contre 5 % en moyenne avant la fermeture.

Plusieurs compagnies aériennes n'ont annulé qu'environ 6 % des vols pour jeudi.

DES RETARDS FORTEMENT RÉDUITS

Les réductions de vols obligatoires devraient atteindre 10 % vendredi. Les opérations aériennes s'améliorent considérablement, avec seulement 750 retards mercredi, contre 4 000 mardi et près de 10 000 lundi.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que les contrôleurs aériens recevraient une somme forfaitaire correspondant à 70 % de leurs arriérés de salaire dans les 48 heures suivant la fin de la fermeture.

Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines, a déclaré à CNBC qu'il pensait que le système d'aviation reviendrait en grande partie à la normale ce week-end, mais que les récentes annulations coûteraient cher aux compagnies aériennes. "D'ici le week-end, je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre", a déclaré Ed Bastian.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture. Au cours du week-end, 1,2 million de passagers ont vu leur vol retardé ou annulé en raison de l'absence des contrôleurs aériens.

La fermeture, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et travaillaient six jours par semaine avant même la fermeture.

