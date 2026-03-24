Les analystes toujours positifs sur Abivax
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:12
La société de biotechnologie au stade clinique a annoncé disposer, au 31 décembre 2025, d'une trésorerie et équivalents ainsi que de placements à court terme de 530,4 millions d'euros, lui assurant un horizon de financement prévisionnel jusqu'au quatrième trimestre sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.
En parallèle, les dépenses de Recherche & Développement ont augmenté de 31,2 millions d'euros pour atteindre 177,8 millions d'euros, contre 146,5 millions d'euros un an plus tôt. La hausse s'explique notamment par l'augmentation des coûts de chimie, fabrication et contrôle et par un programme clinique dans la maladie de Crohn. Les frais généraux ont également progressé pour atteindre 67,7 millions d'euros, dus à des charges de personnel.
Outre les résultats, Abivax a également annoncé que le 18 mars dernier, le comité indépendant de surveillance et de suivi des données avait terminé un examen des données de sécurité de l'essai de maintenance de phase 3 Abtect-UC portant sur l'efficacité de l'Obefazimod dans la rectocolite hémorragique modérée à sévère. L'essai n'a identifié aucun nouveau signal de sécurité et près de 90% des participants recrutés ont terminé la période de traitement de 44 semaines. Cette mise à jour positive soutient la poursuite de l'avancement du programme, la société restant en bonne voie pour publier les résultats de ses essais à la fin du deuxième trimestre 2026.
Enfin, la société a également annoncé plusieurs nominations, dont celle de Michael Nesrallah au poste de directeur commercial.
Pour All Invest Securities, "la publication nous paraît en ligne avec les attentes, les comptes 2025 reflétant l'intensification des investissements R&D, mais la société dispose désormais d'une visibilité financière rare dans l'univers biotech européen. Le principal levier de revalorisation reste désormais la lecture clinique de l'étude de maintenance Abtect au deuxième trimestre, seule susceptible de transformer le profil du dossier au-delà d'un simple bilan renforcé, les rumeurs d'OPA pouvant potentiellement se concrétiser à l'issue de résultats finaux positifs".
Pour Portzamparc, le recrutement de Michael Nesrallah est un signal clair de préparation à un lancement commercial autonome, ce qui tranche avec le scénario de rachat souvent évoqué par le marché, mais il serait illusoire d'exclure un deal. Les analystes de la société de bourse sont à conserver sur le titre, avec une cible de 63 euros.
Pour Stifel, la société est en bonne voie pour respecter son calendrier et dévoiler les résultats initiaux de l'étude de maintenance à la fin du deuxième trimestre 2026 pour son principal produit l'Obefazimod dans la rectocolite hémorragique modérée à sévère. Au niveau des attentes, les analystes considèrent qu'un taux de rémission clinique par rapport au placebo de 20 à 25% constitue le seuil minimal pour être compétitif, tandis qu'ils estiment que les attentes des investisseurs sont plus proches de 30%.
En ce qui concerne l'arrivée de Michael Nesrallah, Stifel pense qu'il va apporter une solide expérience de leadership dans les domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de l'immunologie.
La recommandation est maintenue à l'achat avant la publication des résultats de maintenance de phase III que les analystes considèrent comme partiellement dérisquée, et la cible de cours est à 142 euros.
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