Les analystes sont optimistes quant au rachat de Cogentrix Energy par Vistra pour 4,7 milliards de dollars

6 janvier - ** L'entreprise de services publics Vistra
VST.N rachète Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour près de 4,7 milliards de dollars
** L'opération comprend 10 centrales électriques alimentées au gaz naturel situées dans PJM, ISO New England et ERCOT; devrait être conclue entre le milieu et la fin de 2026 ** VST en hausse de 4,6 % à 170,46 $ en pré-marché
LE CADEAU DE NOËL TARDIF DE VISTRA
** J.P.Morgan ("Overweight") considère l'accord comme une "victoire clé", qui renforce l'échelle et la part de marché de VST sur les principaux marchés de l'électricité aux États-Unis
** Jefferies ("Hold;" PT: $229) considère qu'il s'agit d'un "cadeau de Noël tardif"; ajoute que l'entrée sur le marché de la Nouvelle-Angleterre et la diversification des marges "sont tout à fait logiques"
** Scotia Bank ("Outperform"; PT: $287) déclare que l'accord augmente la capacité de VST à servir les clients à forte demande tels que les centres de données, ajoutant que sur ce marché "plus c'est gros, mieux c'est"
