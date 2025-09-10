Les analystes estiment que la finesse de l'iPhone Air pourrait être une victoire en termes de design pour Apple, mais que des doutes subsistent quant à l'IA

L'iPhone Air, au prix compétitif, est le modèle le plus fin d'Apple

Utilise le processeur avancé A19 Pro

Parmi les défis à relever, citons l'appareil photo unique et les problèmes d'autonomie de la batterie

Les ventes devraient dépasser celles du Galaxy S25 Edge de Samsung

Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a fait appel à son prédécesseur et génie du design, Steve Jobs, en dévoilant mardi l'iPhone Air, le combiné le plus fin de l'entreprise et le plus grand changement en huit ans d'une gamme dont les fans et les analystes se plaignaient qu'elle stagnait.

Cook a donné le coup d'envoi de l'événement annuel de lancement de produits de la société AAPL.O au siège de Cupertino, en Californie, avec une citation de Jobs: "Pour nous, le design va au-delà de l'apparence et de la sensation. Le design, c'est aussi la façon dont cela fonctionne"

À l'intérieur de son cadre fin de 5,6 mm (0,22 pouce) - plus fin que le 005930.KS S25 Edge de Samsung Electronics (5,8 mm ) - la circuiterie de l'iPhone Air a été réduite à la taille de quelques timbres-poste pour permettre à Apple d'annoncer une "autonomie d'une journée entière".

De nombreux analystes avaient prédit un accueil mitigé avant l'événement, mais certains ont déclaré après l'événement que les quatre nouveaux iPhones - Air, 17, 17 Pro et 17 Pro Max - constituaient une gamme susceptible de plaire à des clients aux budgets variés.

"Nous avons été plus impressionnés par l'aspect et les capacités de l'Air que nous ne l'avions prévu et nous pourrions penser qu'il s'agit d'un appareil qui contribue à améliorer les taux de mise à niveau de l'iPhone au cours des 12 prochains mois", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note, tout en ajoutant que l'appareil qui dispose d'une eSIM avait peu de chances de bien se vendre en Chine, où les eSIMS sont réglementées.

Les actions d'Apple ont chuté de plus de 3 % mercredi, car la société a maintenu sa position sur les augmentations de prix, inquiétant les investisseurs d'une nouvelle atteinte aux bénéfices des tarifs douaniers de l'administration Trump. Des doutes subsistaient également quant à la capacité de la batterie promise pour le nouveau smartphone.

L'événement de mardi n'a pas non plus fourni comment Apple - à la traîne dans la course à l'IA - visait à combler l'écart avec des entreprises comme Google, qui a présenté les capacités de son modèle d'IA Gemini dans ses derniers téléphones phares .

"Apple n'innove pas vraiment et est toujours en retard sur l'IA, et le marché est un peu sceptique", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital, qui ne détient pas d'actions Apple.

L'action de la société a stagné, perdant 6,4 % cette année si l'on exclut les pertes de mercredi, alors que d'autres géants de la technologie comme Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont enregistré des gains à deux chiffres. Sa valeur de marché de 3 500 milliards de dollars en fait la troisième entreprise la plus précieuse du S&P 500, derrière ces deux sociétés.

Mais les fans et les experts en gadgets présents à l'événement ont été enthousiasmés par l'iPhone Air, qui intégrera le tout nouveau processeur A19 Pro d'Apple, conçu pour les tâches d'intelligence artificielle, ainsi que deux nouvelles puces de communication personnalisées.

"J'ai entendu des applaudissements nourris dès l'annonce", a déclaré Gaurav Chaudhary, un YouTubeur qui compte près de 24 millions d'adeptes.

Chaudhary a fait l'éloge du cadre en titane et du verre céramique de l'Air, qui, selon Apple, rend l'appareil plus durable. Malgré les nombreuses fuites qui ont précédé le lancement, il s'est dit impressionné par l'appareil, bien qu'il souhaite voir si l'autonomie annoncée tient la route.

PLUS GRAND, PLUS FORT, MEILLEUR

Il y a dix-sept ans, Steve Jobs a présenté le premier MacBook Air de l'entreprise en tirant l'ordinateur portable ultrafin d'une enveloppe de bureau pour souligner à quel point il était portable.

L'iPhone Air, qui tire son nom et son langage de conception à l'ordinateur portable, pourrait bien être ce que les fans d'Apple attendent depuis des années: un appareil distinct de ses concurrents et doté de prouesses en matière d'ingénierie matérielle.

"Je pense qu'à une époque où nous avons assisté à une grande uniformisation, il est formidable de voir Apple lancer un nouveau produit sur le marché", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Cela redynamise en quelque sorte l'ensemble du segment de l'iPhone

En revanche, l'iPhone Air ne dispose que d'un seul appareil photo, contre deux appareils distincts sur l'iPhone 17 de base et trois sur les modèles Pro.

Mais les analystes ont déclaré que l'iPhone Air, en particulier, était susceptible de susciter de nombreuses mises à niveau, stimulant ainsi les ventes d'Apple pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Le prix de l'iPhone Air se situe au milieu de la gamme iPhone et est inférieur de 100 dollars au prix de lancement du Galaxy S25 Edge de Samsung, qui a été commercialisé cette année et vendu à 1 million d'exemplaires au cours du deuxième trimestre, selon International Data Corporation (IDC).

Selon Nabila Popal, directrice de recherche senior au sein de l'unité Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, ce prix devrait en faire un bon vendeur.

"Apple est en retard, mais quand ils le font, ils le font plus grand, plus fort ou mieux que quiconque", a déclaré Popal.