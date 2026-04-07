Les Américains veulent des pilules amaigrissantes pour des raisons de coût et de commodité

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* Les médecins disent que les pilules sont attrayantes en raison de leur commodité, de leur faible coût et de l'absence d'aiguille

* Les pilules Foundayo de Lilly et Wegovy de Novo en concurrence pour les parts de marché

* Les médicaments pour la perte de poids restent inabordables pour beaucoup, malgré la baisse du prix des pilules

(Mise à jour de l'article du 6 avril avec des détails supplémentaires sur les essais cliniques au paragraphe 17) par Leah Douglas

Selon sept médecins spécialisés dans l'obésité, les Américains qui commencent à prendre des médicaments amaigrissants pour la première fois veulent des coûts plus bas et une plus grande commodité lorsqu'ils considèrent les pilules de Novo Nordisk NOVOb.CO ou d'Eli Lilly LLY.N .

La pilule Wegovy de Novo est sur le marché depuis janvier, tandis que la pilule Foundayo de Lilly, qui vient d'être approuvée , entre en lice cette semaine.

Les entretiens menés par Reuters avec les spécialistes révèlent un paysage prometteur pour les médicaments oraux de perte de poids, car les entreprises se disputent les parts du marché du traitement de l'obésité, qui évolue rapidement et devrait dépasser les 100 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Le fabricant danois Novo Nordisk a lancé le Wegovy injectable en 2021. Cette pilule, comme le Wegovy injectable et l'Ozempic pour le diabète, contient l'ingrédient actif semaglutide.

Au cours des trois mois qui ont suivi son approbation, la version orale a séduit les patients en raison de son coût moins élevé et de sa facilité d'utilisation, ont déclaré les médecins.

Les pilules n'ont pas besoin d'être réfrigérées, sont plus discrètes et ne nécessitent pas l'utilisation d'aiguilles, a déclaré le Dr Christina Nguyen, médecin spécialiste de l'obésité et de la médecine familiale à Atlanta.

"Une personne a dit qu'elle préférait rester grosse plutôt que d'utiliser une aiguille. C'est une véritable peur", a-t-elle déclaré.

La pilule Foundayo de Lilly, dont l'ingrédient actif est l'orforglipron, commencera à être expédiée lundi.

PILULES OU INJECTIONS?

Les sept médecins ont déclaré avoir commencé à prescrire Wegovy par voie orale, et trois d'entre eux ont dit avoir prescrit la pilule à environ 10 % de leurs patients.

Parmi ces patients, la plupart prennent un GLP-1 pour la première fois , plutôt que de passer d'un traitement injectable, et n'ont pas encore atteint la dose la plus élevée, ont déclaré les médecins.

"Cela élargit l'accès à des personnes qui ne sont pas sûres de pouvoir utiliser un produit injectable, qui ont peut-être peur des aiguilles, et qui sont ravies d'avoir une option plus facile et plus familière", a déclaré le Dr Stefie Deeds, spécialiste de la médecine interne et de l'obésité à Seattle.

Si les patients tolèrent le GLP-1 injectable, les médecins sont réticents à les faire passer à la pilule, à moins qu'ils n'en fassent la demande.

"Les patients que nous voyons et qui prennent des médicaments, qu'il s'agisse de Wegovy ou de (Zepbound de Lilly), nous ne leur disons pas de passer à Wegovy par voie orale s'ils se portent bien", a déclaré le Dr Louis Aronne, directeur du Comprehensive Weight Control Center (centre de contrôle du poids) au Weill Cornell Medical College (collège médical). Aronne a été consultant pour Lilly et a participé à l'essai clinique sur l'orforglipron; il est également membre du conseil consultatif de Lilly et de Novo.

Des essais ont montré que Zepbound, dont le principe actif est le tirzepatide, permettait de réduire le poids d'au moins 20 %. Cela en fait l'option préférée pour traiter les patients souffrant d'obésité sévère, en particulier ceux dont les cas sont plus complexes, ont déclaré les médecins.

"Pour les personnes qui se situent au bas de l'échelle des poids, celles qui sont plus susceptibles d'être vues par des médecins de premier recours, il serait plus probable qu'elles utilisent les médicaments oraux", a déclaré le Dr Aronne.

Dans les essais, Foundayo a entraîné une réduction de 11 % du poids corporel sur 72 semaines et Wegovy par voie orale a entraîné une réduction d'environ 14 % sur 64 semaines.

LA PILULE DE LILLY ÉLARGIT LES OPTIONS

Plusieurs médecins ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience l'approbation de la pilule de Lilly, connue sous le nom chimique d'orforglipron, afin de disposer d'une option plus souple à présenter aux patients.

Le Wegovy oral doit être pris à jeun, avec une gorgée d'eau, 30 minutes avant la prise de tout autre médicament, aliment ou boisson. Le Foundayo de Lilly peut être pris à tout moment de la journée sans restriction de nourriture ou d'eau.

Selon la Dre Nguyen, si la pilule de Lilly est compétitive en termes de prix par rapport au Wegovy oral, "il est fort probable que tout le monde choisira l'orforglipron".

Liz Skrbova, porte-parole de Novo, a déclaré que d'après les résultats de son enquête, la plupart des patients ne trouveraient pas les restrictions de temps perturbantes." Des essais ont également montré que le sémaglutide présentait d'autres avantages pour la santé, tels que la réduction des risques cardiovasculaires.

"Je ne peux pas garantir que ce type de molécule totalement différent apportera les mêmes avantages", a déclaré le Dr Michael Weintraub, endocrinologue au NYU Langone Health, à propos du nouveau médicament de Lilly.

Un porte-parole de Lilly a déclaré que la société étudiait encore Foundayo et que de nombreux participants à l'essai clinique avaient constaté une réduction des marqueurs de risque cardiovasculaire.

LES MÉDICAMENTS RESTENT CHERS

Les patients prennent en compte de nombreux facteurs lorsqu'ils choisissent un GLP-1, mais le plus important est de loin le coût, ont déclaré les médecins.

Et sur ce point, les pilules ont un avantage. Le prix de l'auto-paiement pour Wegovy et Foundayo par voie orale commence à 149 dollars par mois pour la dose la plus faible, contre 299 dollars pour Zepbound et 349 dollars pour Ozempic et Wegovy par voie injectable. En raison des restrictions introduites dans la couverture d'assurance pour les médicaments GLP-1, les médecins ont déclaré qu'ils passaient beaucoup de temps à discuter avec les patients de la façon dont ils pouvaient se permettre de payer ces médicaments. Lorsqu'ils sont couverts, les frais à la charge du patient ne dépassent pas 25 ou 50 dollars par mois.

"Je me sens plus comme un planificateur financier que comme un médecin", a déclaré le Dr Catherine Varney, médecin spécialiste de l'obésité et professeur associé à la faculté de médecine de l'université de Virginie, qui fait également partie du bureau des conférenciers et du conseil consultatif de Lilly.

Mme Varney et d'autres médecins se sont inquiétés du fait que, même avec des pilules moins chères, les médicaments pour la perte de poids restent largement inabordables.

"Il s'agit toujours d'un marché pour la classe moyenne supérieure et les classes supérieures", a déclaré le docteur Varney.