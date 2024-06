Les Américains sont de plus en plus exigeants, mais ils continuent de dépenser pour les produits en vogue

Les investisseurs examinent les habitudes de dépenses par carte de crédit aux États-Unis afin de déterminer les tendances qui pourraient donner un coup de pouce aux détaillants spécialisés pendant les mois d'été.

Les résultats trimestriels récents des détaillants montrent que les consommateurs achètent de manière sélective des produits non essentiels et agréables à posséder - renonçant à l' électronique, mais n'hésitant pas à dépenser de l'argent pour ces jeans à large jambe qu'ils convoitent.

Cela a été bénéfique pour les ventes de produits en vogue tels que les chaussures Birkenstock BIRK.N , les jeans Abercrombie and Fitch ANF.N et les vêtements d'athlétisme Vuori - mais moins pour les produits de Home Depot HD.N et Best Buy

BBY.N .

"Les consommateurs choisissent mieux où et quand ils dépensent. Ils semblent prêts à faire des folies pour des articles qui ne sont pas bon marché, que ce soit (ou) une paire de Hokas ou de Birkenstocks", a déclaré Zak Stambor, analyste de la société d'études Emarketer.

La demande de produits à la mode a stimulé la croissance des ventes de vêtements de 3,2 %, d'articles de sport de 1,9 % et de chaussures de 0,4 % au premier trimestre 2024, par rapport à l'année précédente, selon le cabinet d'études de marché GlobalData.

Mais les articles de grande valeur, en particulier ceux liés aux espaces de vie, ont disparu des listes d'achats des consommateurs. Les ventes d'appareils électroniques ont chuté de 1,9 % au cours du trimestre, tandis que les achats d'articles ménagers ont baissé de 4,2 % au cours du premier trimestre, par rapport à l'année précédente.

"Les grils d'extérieur, les ensembles de patio, les téléviseurs, les canapés, les lits, tout cela a été un peu difficile ces derniers temps", a déclaré Joseph Feldman, analyste du Telsey Advisory Group. "Il y a eu une augmentation de la demande pendant la pandémie et nous sommes toujours en train de nous remettre de ce pic, ce qui fait que nous constatons toujours un certain ralentissement dans ce domaine

Cette divergence est évidente dans les prix des actions des détaillants. Les actions d'Abercrombie & Fitch ont presque doublé cette année, tandis que celles de Home Depot ont baissé de 4,5 %.

LA PERTINENCE DES DÉTAILLANTS

La semaine dernière, les dirigeants de Nordstrom JWN.N ont déclaré que la croissance des ventes de vêtements et de chaussures de sport au premier trimestre était due à quelques marques en vogue, notamment Vuori, Hoka et Adidas. La chaîne de grands magasins a réservé un espace dans ses magasins pour présenter les baskets On, soutenues par Roger Federer, les sandales Sam Edelman et les Birkenstocks.

Dans l'ensemble du paysage commercial américain, "certains des détaillants les plus solides s'en sortent bien. Certaines marques qui proposent des produits innovants s'en sortent bien. D'autres, comme les grands magasins (, sont) et essaient constamment de trouver un moyen d'être pertinents", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Dick's Sporting Goods DKS.N a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs qu'il prévoyait de poursuivre sa stratégie consistant à proposer des marques recherchées telles que les baskets Hoka et On Holding.

La semaine dernière, le distributeur d'articles de sport a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles, en raison de la forte demande de chaussures et de vêtements d'athlétisme. Ses actions ont augmenté de près de 45 % cette année.

D'autres détaillants, dont VF Corp, Victoria's Secret et Under Armour, n'ont pas vu la demande rebondir, selon les analystes qui estiment que les acheteurs pourraient se sentir moins pressés de faire leurs achats dans leurs magasins.

Les trois chaînes de magasins, dont les ventes ont baissé au cours du dernier trimestre par rapport à l'année précédente, ajustent leurs marchandises pour mieux attirer les clients.

Le fondateur d'Under Armour, Kevin Plank, qui a repris la direction de l'entreprise en avril, a déclaré: "Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour Under Armour à ce stade de notre parcours. Cela dit, nous allons profiter de ces turbulences pour reconstituer notre marque et notre activité."

Après un début d'année mitigé pour les détaillants, les données relatives aux cartes de crédit donnent aux investisseurs des indications sur les produits et les marques qui ont été plébiscités ou non au début de l'été.

Consumer Edge, une société de recherche basée à New York qui compte parmi ses clients des fonds spéculatifs et des fonds d'investissement privés, a déclaré avoir analysé les données d'environ 40 millions de transactions par carte de crédit aux États-Unis afin de déterminer les gagnants et les perdants dans le secteur de la vente au détail. Les acheteurs ont dépensé environ 30 % de plus pour les vêtements de sport Vuori au cours des six mois précédant le 28 mai, par rapport à l'année précédente, et 25 % de plus pour les sous-vêtements Skims, selon l'étude.

Skims est une entreprise de sous-vêtements appartenant à Kim Kardashian, qui devrait être cotée en bourse dans le courant de l'année ou en 2025. L'année dernière, Reuters a rapporté que Skims était en pourparlers avec la société d'investissement Wellington Management pour mener un nouveau cycle de financement valorisant l'entreprise à environ 4 milliards de dollars.

Selon Consumer Edge , les dépenses en produits Abercrombie & Fitch et en chaussures Hoka et On Holding ont également augmenté par rapport à l'année dernière.

En revanche, les dépenses consacrées aux produits Victoria's Secret ont baissé d'un pourcentage moyen à un chiffre, Under Armour a enregistré une baisse élevée à un chiffre et North Face a connu une baisse moyenne à deux chiffres.

Dans le secteur de l'habillement et des chaussures, "les entreprises plus récentes et plus spécialisées s'en sortent mieux et nous constatons qu'elles prennent des parts aux acteurs plus établis", a déclaré Michael Gunther, responsable de l'analyse des consommateurs chez Consumer Edge.