Les Américains fument moins, Bic tousse

Gonzalve Bich (g)le 7 août 2024 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / MIKE COPPOLA )

Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoir en plastique jetables, a vu son bénéfice net reculer de 6,4% en 2024, après notamment une baisse de ses ventes de briquets en Amérique du Nord, son premier marché.

Le groupe, qui a annoncé en décembre le prochain départ de son directeur général Gonzalve Bich, petit-fils du fondateur, a enregistré un bénéfice net part du groupe de 212 millions d'euros en 2024 contre 226,5 millions un an auparavant, selon un communiqué diffusé mardi soir.

Malgré le "franc succès" du célèbre stylo 4 couleurs sur les marchés européens "dans ses versions Jeux Olympiques" et "Pastel" l'an passé, le groupe a vu son chiffre d'affaires global reculer de 2,9% à 2,19 milliards d'euros contre 2,26 milliards en 2023.

Le chiffre d'affaires a certes progressé de 4,8% en Europe et de 5,4% au Moyen Orient et en Afrique.

Mais les ventes ont baissé de 7,3% en Amérique du Nord, de 8% en Amérique latine et de 6% en Asie.

Le groupe a notamment été touché par une "détérioration des tendances de consommation" aux Etats-Unis, en clair le fait que le nombre de fumeurs baisse.

"En 2024, le marché américain des briquets a baissé de 5% en valeur", souligne Bic, qui s'appuyait sur une campagne publicitaire menée par Snoop Dogg et Martha Stewart.

"Au cours de l'année, nous avons fait preuve de résilience dans un environnement macroéconomique volatil" a résumé M. Bich, cité dans le communiqué.

Pour 2025, Bic mise sur sa dernière acquisition Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes, pour remonter la pente. La société attend une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise "entre 4 et 6%", une marge d'exploitation ajustée "au même niveau qu'en 2024, à 15,6%", et une génération de flux nets de trésorerie disponible "supérieure à 240 millions d'euros".

A partir de cette année, Bic "ne communiquera plus ses résultats financiers détaillés pour chaque trimestre, mais seulement deux fois par an, pour le premier semestre et pour l'année". Pour les premier et troisième trimestres, Bic publiera uniquement son chiffre d'affaires.

Gonzalve Bich, 46 ans, va céder les rênes d'ici au 30 septembre 2025, le temps d'identifier son successeur, avait annoncé l'entreprise le 11 décembre. Il avait repris la direction de l'entreprise familiale en 2018, succédant à son père Bruno, atteint à 72 ans par la limite d'âge fixée par les statuts.