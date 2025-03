Les alcooliers européens dénoncent les représailles commerciales de l’UE

(AOF) - SpiritsEurope, qui représente le secteur européen des vins et spiritueux, se dit "extrêmement préoccupé" par les tarifs douaniers annoncés ce matin par Bruxelles sur le whisky américain et d'autres catégories de spiritueux en provenance des Etats-Unis, en réponse aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. L’organisation "exhorte" l'UE et les États-Unis à garder son secteur en dehors des différends sans rapport avec lui. "Cette annonce intervient à un moment particulièrement difficile pour le secteur des spiritueux" souligne-t-elle.

SpiritsEurope estime que si ces droits de douane sont mis en œuvre le 1er avril, ils auront "un impact extrêmement préjudiciable" sur les entreprises européennes qui produisent des spiritueux américains, ainsi que sur les entreprises américaines fortement investies en Europe et sur tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ils mettront "en péril les nombreux emplois qu'elles soutiennent, notamment dans les zones rurales".

"Une fois de plus, les spiritueux sont devenues des dommages collatéraux dans un conflit commercial sans rapport", dénonce Pauline Bastidon, directrice des affaires commerciales et économiques chez spiritsEUurope. "Nous ne parvenons pas à comprendre comment cela contribuerait à résoudre le conflit sur l'acier et l'aluminium".

"L'accord réciproque zéro pour zéro de 1997 qui a éliminé les droits de douane sur les spiritueux a conduit à une croissance de 450 % du commerce transatlantique jusqu'en 2018, avant que des droits de douane de rétorsion ne soient introduits pour la première fois", indique Pauline Bastidon.