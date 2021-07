Les Agences de Papa signent un bail pour leur siège social à l'ICONIC de Nice pour créer le plus grand pôle français dédié?à la proptech

Le réseau immobilier digital indépendant, Les Agences de Papa, annoncent la signature du bail de 6300 m2 de bureaux avec la Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo dans le projet Iconic à Nice. Ils dévoilent ainsi leurs fortes ambitions de développement.

Surnommé "Le Diamant" par les Niçois, Iconic est un immeuble mixte de 18 300 m2 qui accueille des bureaux, du commerce, un hôtel Hilton et une salle de spectacle.