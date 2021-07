Les Agences de Papa se lancent dans la Location

Le réseau immobilier digital indépendant, Les Agences de Papa, annonce le lancement de son offre de Location dotée du « Papa Loc », une solution de mise en relation entre propriétaires et futurs locataires. Une nouveauté qui vient étoffer ses services au-delà de la transaction immobilière déjà existante, et qui sera disponible dès la rentrée 2021. L'entreprise poursuit ainsi sa volonté de développer de nouveaux relais de croissance tout en restant fidèle à sa promesse : concilier projets immobiliers et pouvoir d'achat.