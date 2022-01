Les Agences de Papa dévoilent leur stratégie pour 2022

Montée en puissance du modèle

Accélération de la transformation commerciale

Déploiement de nouveaux moteurs de croissance

Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ (MLPAP), présente à ses actionnaires un point d’étape et sa stratégie pour l’année 2022. Après une année 2021 qui aura permis d’établir les bases solides de déploiement de la marque et de son modèle au travers d’une organisation dimensionnée pour la croissance à venir, l’Entreprise est aujourd’hui en ordre de marche pour profiter pleinement des opportunités de ses marchés et accélérer la transformation commerciale.