Les ADR argentins se redressent après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions des sociétés argentines cotées aux Etats-Unis sont en hausse dans les échanges de pré-marché après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections de mi-mandat

** Le parti de Milei obtient un mandat fort, renforçant le soutien pour continuer à faire avancer sa réforme radicale de l'économie

** Les valeurs financières, dont Grupo Supervielle SUPV.N , Banco Macro BMA.N , Banco BBVA Argentina BBAR.N et Grupo Financiero Galicia GGAL.O , augmentent de 24,7 % à 41 %

** La compagnie pétrolière publique YPF YPF.N progresse de 22,5%, la société de transport de gaz TGS TGS.N augmente de 7,5% et la société d'énergie Pampa Energia PAM.N grimpe de 20%

** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P ajoute 17,3%, après avoir chuté de 10,2% depuis le début de l'année jusqu'à vendredi

Valeurs associées

BANCO MCR SP ADR-B
57,590 USD NYSE -0,76%
BCO BBVA ARG SP ADR
10,115 USD NYSE +0,05%
FIN GALA SP.ADR-B
35,4300 USD NASDAQ +1,69%
GRP SPRVLL SP ADR
6,725 USD NYSE -2,39%
PAMPA SP ADR
62,660 USD NYSE +0,11%
TGS SP ADR REG-S
22,510 USD NYSE -1,05%
YPF SA SP ADR-D
26,965 USD NYSE +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

