Les ADR argentins se redressent après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions des sociétés argentines cotées aux Etats-Unis sont en hausse dans les échanges de pré-marché après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections de mi-mandat

** Le parti de Milei obtient un mandat fort, renforçant le soutien pour continuer à faire avancer sa réforme radicale de l'économie

** Les valeurs financières, dont Grupo Supervielle SUPV.N , Banco Macro BMA.N , Banco BBVA Argentina BBAR.N et Grupo Financiero Galicia GGAL.O , augmentent de 24,7 % à 41 %

** La compagnie pétrolière publique YPF YPF.N progresse de 22,5%, la société de transport de gaz TGS TGS.N augmente de 7,5% et la société d'énergie Pampa Energia PAM.N grimpe de 20%

** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P ajoute 17,3%, après avoir chuté de 10,2% depuis le début de l'année jusqu'à vendredi