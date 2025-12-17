Les actions vacillent après les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le pétrole bondit en raison du blocus du Venezuela

Les marchés boursiers mondiaux ont dérivé mercredi après une lecture mitigée de l'emploi américain qui n'a pas fait bouger l'aiguille sur les perspectives de taux dans ce pays, laissant les investisseurs dans l'attente de nouveaux indices pour leurs prochaines actions. Les prix du pétrole ont grimpé après que le président américain Donald Trump a ordonné "un blocus total et complet" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, soulevant de nouvelles tensions géopolitiques à un moment où la demande est préoccupante. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 1,3% à 55,97 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont augmenté de 1,15% à 59,60 dollars le baril, réduisant ainsi les fortes pertes subies mardi. Les prix du pétrole ont chuté alors que la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine semblait se renforcer, augmentant les attentes d'un assouplissement des sanctions. Sur le marché en général, les actions ont progressé, les investisseurs ne se préoccupant pas du rapport très attendu de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis . Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre après avoir connu sa plus forte baisse en près de cinq ans en octobre, le taux de chômage a augmenté à 4,6 %, le plus élevé depuis plus de quatre ans. Toutefois, les analystes ont déclaré que les données étaient très imprécises, car elles ont été affectées par la fermeture record du gouvernement pendant 43 jours. "Les problèmes associés à la collecte des données laisseront de nombreuses personnes sceptiques quant à la lecture des derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe. "Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient prévu, même si l'on peut s'interroger sur le caractère réellement inquiétant de cette faiblesse." L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 0,24%, aidé par les marchés chinois, tandis que le Nikkei japonais .N225 a augmenté de 0,35%. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables, après une séance mixte à Wall Street. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux suggèrent que les marchés prévoient toujours environ deux réductions des taux américains l'année prochaine, la dernière lecture du marché de l'emploi ne changeant pas grand-chose aux attentes. 0#USDIRPR La prochaine donnée clé pour les investisseurs sera la publication jeudi du rapport sur l'inflation américaine de novembre. "Pour l'instant, notre scénario de base reste deux réductions de taux de 25 points de base au premier semestre de l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin, avec les risques biaisés vers plus plutôt que moins de réductions en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans une note. Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu changé après avoir chuté pendant la nuit, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR étant à 4,1606%, et le rendement à deux ans US2YT=RR à 3,4995%. US/ En Chine, les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle MetaX Integrated Circuits 688802.SS ont bondi de près de 600% lors de leurs débuts à Shanghai, alors que la Chine accélère l'introduction en bourse de ses propres fabricants de puces d'intelligence artificielle afin de réduire sa dépendance à l'égard des grandes sociétés américaines. L'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a légèrement augmenté de 0,6 %, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a enregistré une hausse marginale de 0,08 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI était en hausse de 0,07%. DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES En dehors des États-Unis, les investisseurs attendent les décisions politiques de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque centrale européenne (ECB) et de la Banque du Japon (BOJ) cette semaine. On s'attend à ce que la BoE réduise ses taux, tandis que les investisseurs parient sur la stabilité de la BCE et l'augmentation des taux de la BOJ. Les fluctuations des devises sont restées modérées, bien que le dollar =USD ait légèrement progressé, l'euro EUR= perdant 0,07% à 1,1739 dollar et le yen JPY= perdant 0,17% à 154,98 pour un dollar. La livre sterling GBP= a légèrement baissé, de 0,07% à 1,3412 $, avant les données sur l'inflation britannique attendues plus tard dans la journée, où une surprise majeure pourrait rendre le vote de la BoE à couteaux tirés encore plus incertain. Les données de mardi ont montré que le taux de chômage britannique a atteint son plus haut niveau depuis le début de 2021 et que la croissance des salaires du secteur privé a été la plus faible en près de cinq ans au cours des trois mois d'octobre. "Les attentes sont pour la même combinaison stagflationniste qui rend la politique monétaire exceptionnellement difficile, à savoir un marché du travail qui continue à supprimer des emplois et une inflation obstinément élevée, bien au-dessus de l'objectif de la banque centrale", a déclaré Enrique Diaz-Alvarez, économiste en chef chez Ebury. Ailleurs, l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2% à 4 312,34 $ l'once. GOL/