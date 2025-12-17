 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions vacillent après les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le pétrole bondit en raison du blocus du Venezuela
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 04:35

Les marchés boursiers
mondiaux ont dérivé mercredi après une lecture mitigée de
l'emploi américain qui n'a pas fait bouger l'aiguille sur les
perspectives de taux dans ce pays, laissant les investisseurs
dans l'attente de nouveaux indices pour leurs prochaines
actions.
Les prix du pétrole ont grimpé après que le président américain
Donald Trump a ordonné  "un blocus total et complet" de
tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela,
soulevant de nouvelles tensions géopolitiques à un moment où la
demande est préoccupante.
Les contrats à terme sur le brut américain  CLc1  ont progressé
de 1,3% à 55,97 dollars le baril, tandis que les contrats à
terme sur le brut Brent  LCOc1  ont augmenté de 1,15% à 59,60
dollars le baril, réduisant ainsi les fortes pertes subies
mardi. Les prix du pétrole ont chuté  alors que la
perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine
semblait se renforcer, augmentant les attentes d'un
assouplissement des sanctions.
Sur le marché en général, les actions ont progressé, les
investisseurs ne se préoccupant pas du rapport très attendu de
mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis .
    Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu
en novembre après avoir connu sa plus forte baisse en près de
cinq ans en octobre, le taux de chômage a augmenté à 4,6 %, le
plus élevé depuis plus de quatre ans. Toutefois, les analystes
ont déclaré que les données étaient très imprécises, car elles
ont été affectées par la fermeture record du gouvernement
pendant 43 jours.
    "Les problèmes associés à la collecte des données laisseront
de nombreuses personnes sceptiques quant à la lecture des
derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable
de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.
    "Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le
sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un
rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient
prévu, même si l'on peut s'interroger sur le caractère
réellement inquiétant de cette faiblesse."
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a gagné 0,24%, aidé par les marchés chinois,
tandis que le Nikkei japonais  .N225  a augmenté de 0,35%.
Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  et sur le S&P 500
 ESc1  sont restés stables, après une séance mixte  à Wall
Street.
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux suggèrent que
les marchés prévoient toujours environ deux réductions des taux
américains l'année prochaine, la dernière lecture du marché de
l'emploi ne changeant pas grand-chose aux attentes.  0#USDIRPR 
    La prochaine donnée clé pour les investisseurs sera la
publication jeudi du rapport sur l'inflation américaine de
novembre.
    "Pour l'instant, notre scénario de base reste deux
réductions de taux de 25 points de base au premier semestre de
l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin,
avec les risques biaisés vers plus plutôt que moins de
réductions en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo
dans une note.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu
changé après avoir chuté pendant la nuit, le rendement de
référence à 10 ans  US10YT=RR  étant à 4,1606%, et le rendement
à deux ans  US2YT=RR  à 3,4995%.  US/ 
En Chine, les actions du fabricant de puces d'intelligence
artificielle MetaX Integrated Circuits  688802.SS  ont bondi de
 près de 600% lors de leurs débuts à Shanghai, alors que
la Chine accélère l'introduction en bourse de ses propres
fabricants de puces d'intelligence artificielle afin de réduire
sa dépendance à l'égard des grandes sociétés américaines.
    L'indice des valeurs vedettes CSI300  .CSI300  a légèrement
augmenté de 0,6 %, tandis que l'indice composite de Shanghai
 .SSEC  a enregistré une hausse marginale de 0,08 %. L'indice
Hang Seng de Hong Kong  .HSI  était en hausse de 0,07%.
    
    DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES
En dehors des États-Unis, les investisseurs attendent les
décisions politiques de la Banque d'Angleterre  (BoE), de
la Banque centrale européenne  (ECB) et de la Banque du
Japon  (BOJ) cette semaine.
    On s'attend à ce que la BoE réduise ses taux, tandis que les
investisseurs parient sur la stabilité de la BCE et
l'augmentation des taux de la BOJ.
    Les fluctuations des devises sont restées modérées, bien que
le dollar  =USD  ait légèrement progressé, l'euro  EUR=  perdant
0,07% à 1,1739 dollar et le yen  JPY=  perdant 0,17% à 154,98
pour un dollar.
La livre sterling  GBP=  a légèrement baissé, de 0,07% à 1,3412
$, avant les données sur l'inflation britannique attendues plus
tard dans la journée, où une surprise majeure pourrait rendre le
vote de la BoE à couteaux tirés  encore plus incertain.
Les données de mardi ont montré que le taux de chômage
britannique  a atteint son plus haut niveau depuis le
début de 2021 et que la croissance des salaires du secteur privé
a été la plus faible en près de cinq ans au cours des trois mois
d'octobre.
    "Les attentes sont pour la même combinaison stagflationniste
qui rend la politique monétaire exceptionnellement difficile, à
savoir un marché du travail qui continue à supprimer des emplois
et une inflation obstinément élevée, bien au-dessus de
l'objectif de la banque centrale", a déclaré Enrique
Diaz-Alvarez, économiste en chef chez Ebury.
    Ailleurs, l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,2% à 4
312,34 $ l'once.  GOL/

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 523,58 Pts Six - Forex 1 +0,58%
EUR/USD SPOT
1,1734 USD Six - Forex 1 -0,14%
GBP/USD SPOT
1,3398 Six - Forex 1 -0,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 407,41 Pts Six - Forex 1 +0,05%
Or
4 329,39 USD Six - Forex 1 +0,63%
Pétrole Brent
59,67 USD Ice Europ +1,41%
Pétrole WTI
55,91 USD Ice Europ +1,27%
SHANGHAI COMPOSITE
3 831,43 Pts Six - Forex 1 +0,17%
USA BENCHMARK 10A
4,176 Rates -0,12%
USA BENCHMARK 2A
3,521 Rates -0,75%
USD/JPY SPOT
155,1030 Six - Forex 1 +0,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écran d'un téléphone affiche différentes applications, à Bruxelles, le 12 février 2023 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Washington menace l'UE de représailles si la régulation numérique européenne n'évolue pas
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:41 

    Les Etats-Unis ont menacé mardi l'Union européenne (UE) et ses pays membres de représailles s'ils ne revenaient pas sur leur régulation "discriminatoire" du secteur numérique, qui vise selon Washington à "restreindre, limiter et décourager" l'activité des entreprises ... Lire la suite

  • Des militaires américains sur le pont du navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima, le 16 décembre 2025 à Porto Rico ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Trump annonce un blocus américain au Venezuela sur les pétroliers sous sanctions
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:34 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un "blocus total" contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. "Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total ... Lire la suite

  • Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )
    Grève au Louvre: nouvelle AG du personnel, la réouverture du musée en jeu
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:25 

    AG à enjeu au Louvre: les salariés se réunissent mercredi matin pour reconduire ou non la grève qui a empêché le musée d'ouvrir lundi, nouvelle épreuve pour un établissement en crise dont la présidente est réentendue en fin de journée au Sénat sur les failles de ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/12/2025
    Top 5 IA du 16/12/2025
    information fournie par Libertify 17.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Air France KLM , Aperam , Tesla , TotalEnergies , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank