Les actions retrouvent leur niveau record grâce à l'espoir d'une trêve au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions complètent l'aller-retour de la guerre contre l'Iran et reviennent à des niveaux records

* Les autres marchés restent très éloignés des niveaux d'avant la guerre

* Le pétrole oscille autour de 95 dollars le baril

(Mise à jour avant l'ouverture de Wall Street) par Marc Jones et Gregor Stuart Hunter

Les actions mondiales ont progressé pour la dixième journée consécutive et ont atteint de nouveaux records jeudi, les marchés boursiers achevant un remarquable aller-retour de six semaines après les fortes baisses déclenchées par les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

L'optimisme quant à la conclusion d'un accord pour mettre fin à la guerre a continué de croître , et avec un baril de pétrole à 95 dollars LCOc1 maintenant bien loin des sommets de près de 120 dollars du mois de mars, l'indice MSCI des actions mondiales des 47 pays .MIWD00000PUS a progressé de 0,25 %.

Il s'agit de son premier sommet historique depuis le début des hostilités à la fin du mois de février, et avec des bénéfices bancaires mondiaux optimistes et des actions technologiques en hausse qui ont également porté le S&P 500

.SPX au-dessus de 7 000 points mercredi,Wall Street envisageait d'autres gains plus tard. .N

"Cela ressemble presque à une reprise parfaite en forme de V", a déclaré Manpreet Gill, directeur des investissements de Standard Chartered pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Les valeurs technologiques américaines et la baisse des prix du pétrole ont été les principaux moteurs de ce rebond, a-t-il ajouté.

Les actions européennes n'ont pas encore retrouvé leurs sommets d'avant-guerre, mais elles ont également progressé de 0,2 % .EU alors que les traders sur les marchés obligataires ont continué à réduire les paris de fortes augmentations des taux d'intérêt par les principales banques centrales de la région.

La Banque centrale européenne a publié des comptes qui montrent que ses décideurs politiques ont hésité à augmenter les taux prématurément lors de leur réunion du mois dernier, alors que les craintes d'une hausse de l'inflation européenne et mondiale due à l'énergie s'intensifiaient rapidement.

M. Gill a déclaré que si la flambée des prix de l'énergie s'atténuait et que l'impact sur l'inflation s'avérait temporaire, les responsables de la fixation des taux seraient plus enclins à essayer de "regarder à travers" le mouvement.

"Je pense que tout le monde sera évidemment très prudent quant à la question de savoir s'il y a des effets de second tour qui se manifestent plus tard", a-t-il déclaré.

LE PÉTROLE EN ÉBULLITION

Sur les marchés pétroliers, le Brent LCOc1 est resté fluctuant, juste au-dessus de 95 dollars le baril, après qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, dans le cadre de ses négociations avec les Etats-Unis.

L'indice du dollar américain .DXY , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est renforcé d'environ 0,15%, après huitjours consécutifs de baisse.

/FRX

Outre l'observation de la guerre, le président américain Donald Trump a ravivé sa querelle avec le président de la Fed Jerome Powell, menaçant de le renvoyer de son siège autonome au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine , à moins que M. Powell ne le libère à la fin de son mandat de chef de la Fed, le 15 mai.

Le mouvement du dollar a également signifié que l'euro

EUR= à un peu moins de 1,18 $ a perdu de la traction, après avoir frôlé son plus haut niveau depuis le début de la guerre.

Le yen japonais JPY= s'est maintenu à159 pour un dollar après que le ministre des finances du pays ait déclaré que Tokyo et les Etats-Unis avaient convenu d'intensifier la communication sur les taux de change à la suite de sa réunion avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent mercredi.

"Alors que les marchés évaluent la prime de guerre, nous pourrions voir le dollar subir de nouvelles pressions et reprendre la tendance baissière qui s'est établie depuis l'année dernière",a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

LE DOLLAR AUSTRALIEN ET L'OR GAGNENT DU TERRAIN

Les données supérieures aux prévisions de la Chine montrant que les exportations fortes ont aidé son économie géante à croître de 5,0 % au premier trimestre ont permis aux actions chinoises d'augmenter de plus de 1 % et au yuan d'atteindre son plus haut niveau depuis trois ans, à savoir 6,8152 pour un dollar, sur les marchés offshore.

Le Nikkei 225 du Japon a bondi de 2,4% pour atteindre un nouveau record, tandis que Taiwan et la Corée .KOSPI n'étaient pas loin derrière, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N , un pilier du secteur de l'intelligence artificielle, a affiché une hausse de 58% de ses bénéfices .

les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport de recherche: "Nous restons globalement constructifs" sur les actions des marchés émergents car "la croissance sous-jacente des bénéfices devrait être forte".

Ailleurs, l'or XAU= a repris encore 0,8 % à 4 825,79 $ l'once, les données sur l 'emploi en Australie ont porté le dollar australien AUD= à son plus haut niveau en quatre ans , tandis que le bitcoin BTC= et l'éther ETH= ont stagné à un peu moins de 74 700 $ et 2340 $ respectivement sur les marchés des cryptomonnaies.