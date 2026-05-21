Les actions remontent grâce aux résultats de Nvidia et à la suspension de la grève chez Samsung

Les actions ont progressé jeudi alors que certains navires ont repris leur passage dans le détroit d'Ormuz, tandis que les résultats supérieurs aux prévisions de Nvidia et la suspension de la grève des employés de Samsung Electronics ont fait grimper les actions des fabricants de puces. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a grimpé de 1,2 %, mettant fin à une série de quatre jours de pertes, tandis que le KOSPI .KS11 a bondi de plus de 4 %. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé de 0,7 % à 105,76 dollars le baril sur les marchés asiatiques, effaçant leurs baisses après le passage de trois superpétroliers dans le détroit mercredi et le renforcement par l'Iran de son contrôle sur cette voie maritime. À Wall Street , l’indice S&P 500 .SPX a progressé de 1,1 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a rebondi de 1,5 % après trois jours de baisse, le président Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles attaques contre l’Iran si Téhéran n’acceptait pas un accord de paix, tout en laissant entendre que Washington pourrait attendre quelques jours pour “obtenir les bonnes réponses”. “Les cours du pétrole ont baissé et les autres grands marchés ont rebondi, les investisseurs ayant été rassurés par les titres citant Trump affirmant que les États-Unis en étaient aux “dernières étapes” avec l’Iran”, ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche. Les actions des fabricants de puces asiatiques ont progressé après que Nvidia NVDA.O a publié mercredi des prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes, le directeur général Jensen Huang cherchant à rassurer les investisseurs sur la capacité de la société la plus valorisée au monde à soutenir une croissance spectaculaire de la demande pour ses puces d’IA phares. “Le paysage des puces reste le domaine de Nvidia, tous les autres acteurs ne faisant que payer leur loyer, alors que de plus en plus d’États et d’entreprises font la queue pour obtenir les puces de Nvidia”, a déclaré Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique chez Wedbush Securities à New York. Cependant, l'action Nvidia a reculé de 1,1 % en séance prolongée, tandis que les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 ont glissé de 0,5 %. “La réaction du marché a été relativement modérée au regard de ses propres standards élevés”, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. “L'absence de ventes en Chine dans les perspectives et des prévisions qui n'ont que modestement dépassé les attentes ont laissé certains investisseurs sur leur faim.” À Séoul, l'action Samsung Electronics 005930.KS a bondi de plus de 6 % après que le syndicat du géant de l'électronique a annoncé qu'il suspendrait son action collective après avoir conclu un accord salarial provisoire avec l'entreprise, évitant ainsi une grève de près de 48.000 travailleurs qui menaçait l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial en puces électroniques. L'indice boursier japonais Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,9 % après que l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global a progressé à un rythme plus lent qu'un mois plus tôt, reculant à 54,5 en mai contre 55,1 le mois précédent. Par ailleurs, les exportations japonaises ont augmenté de 14,8 % en glissement annuel en avril, selon les données du ministère des Finances, enregistrant une hausse pour le huitième mois consécutif et déjouant les craintes de stagflation dans l'économie mondiale. Les actions australiennes .AXJO ont progressé de 1,5 % malgré des indicateurs avancés mitigés. Les données préliminaires de l'indice PMI ont montré que l'activité dans le secteur des services du pays a ralenti à 47,7 en mai, contre 50,7 le mois précédent, bien que l'indice correspondant pour le secteur manufacturier se soit maintenu à 50,2, juste au-dessus du seuil séparant l'expansion de la contraction. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1,9 point de base pour atteindre 4,588 %, reprenant sa hausse après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de baisse. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 28 et 29 avril a montré que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l'inflation s'étaient intensifiées le mois dernier, un nombre croissant d'entre eux étant ouverts à la possibilité qu'ils puissent devoir relever les taux d'intérêt. Le cours du bitcoin BTC= a reculé de 0,3 % à 77.453,44 dollars, tandis que celui de l'ether ETH= a baissé de 0,3 % à 2.127,53 dollars.