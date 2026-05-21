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Les actions remontent grâce aux résultats de Nvidia et à la suspension de la grève chez Samsung
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 03:24

Les actions ont progressé jeudi
alors que certains navires ont repris leur passage dans le
détroit d'Ormuz, tandis que les résultats supérieurs aux
prévisions de Nvidia et la suspension de la grève des employés
de Samsung Electronics ont fait grimper les actions des
fabricants de puces.
    L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a grimpé de 1,2 %,
mettant fin à une série de quatre jours de pertes, tandis que le
KOSPI  .KS11  a bondi de plus de 4 %.
    Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont légèrement
progressé de 0,7 % à 105,76 dollars le baril sur les marchés
asiatiques, effaçant leurs baisses après le passage de trois
superpétroliers  dans le détroit mercredi et le
renforcement par l'Iran  de son contrôle sur cette voie
maritime.
    À Wall Street , l’indice S&P 500  .SPX  a progressé de
1,1 %, tandis que le Nasdaq Composite  .IXIC  a rebondi de 1,5 %
après trois jours de baisse, le président Donald Trump ayant
déclaré que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles
attaques contre l’Iran  si Téhéran n’acceptait pas un
accord de paix, tout en laissant entendre que Washington
pourrait attendre quelques jours pour “obtenir les bonnes
réponses”.
    “Les cours du pétrole ont baissé et les autres grands
marchés ont rebondi, les investisseurs ayant été rassurés par
les titres citant Trump affirmant que les États-Unis en étaient
aux “dernières étapes” avec l’Iran”, ont écrit les analystes de
Westpac dans un rapport de recherche.
    Les actions des fabricants de puces asiatiques ont progressé
après que Nvidia  NVDA.O  a publié mercredi des prévisions de
chiffre d’affaires supérieures aux attentes, le directeur
général Jensen Huang cherchant à rassurer les investisseurs sur
la capacité de la société la plus valorisée au monde à soutenir
une croissance spectaculaire de la demande  pour ses puces
d’IA phares. 
    “Le paysage des puces reste le domaine de Nvidia, tous les
autres acteurs ne faisant que payer leur loyer, alors que de
plus en plus d’États et d’entreprises font la queue pour obtenir
les puces de Nvidia”, a déclaré Dan Ives, responsable mondial de
la recherche technologique chez Wedbush Securities à New York.
    Cependant, l'action Nvidia a reculé de 1,1 % en séance
prolongée, tandis que les contrats à terme e-mini sur l'indice
S&P 500  EScv1  ont glissé de 0,5 %.
    “La réaction du marché a été relativement modérée au regard
de ses propres standards élevés”, a déclaré Tony Sycamore,
analyste de marché chez IG à Sydney. “L'absence de ventes en
Chine dans les perspectives et des prévisions qui n'ont que
modestement dépassé les attentes ont laissé certains
investisseurs sur leur faim.”
    À Séoul, l'action Samsung Electronics  005930.KS  a bondi de
plus de 6 % après que le syndicat du géant de l'électronique a
annoncé qu'il suspendrait son action collective  après
avoir conclu un accord salarial provisoire avec l'entreprise,
évitant ainsi une grève de près de 48.000 travailleurs qui
menaçait l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial
en puces électroniques.
    L'indice boursier japonais Nikkei 225  .N225  a progressé de
1,9 % après que l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global a
progressé à un rythme plus lent  qu'un mois plus tôt,
reculant à 54,5 en mai contre 55,1 le mois précédent. 
    Par ailleurs, les exportations japonaises  ont
augmenté de 14,8 % en glissement annuel en avril, selon les
données du ministère des Finances, enregistrant une hausse pour
le huitième mois consécutif et déjouant les craintes de
stagflation dans l'économie mondiale.
    Les actions australiennes  .AXJO  ont progressé de 1,5 %
malgré des indicateurs avancés mitigés. Les données
préliminaires de l'indice PMI  ont montré que l'activité
dans le secteur des services du pays a ralenti à 47,7 en mai,
contre 50,7 le mois précédent, bien que l'indice correspondant
pour le secteur manufacturier se soit maintenu à 50,2, juste
au-dessus du seuil séparant l'expansion de la contraction.
    Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a
augmenté de 1,9 point de base pour atteindre 4,588 %, reprenant
sa hausse après avoir mis fin mercredi à une série de trois
jours de baisse. Le compte-rendu  de la réunion de la
Réserve fédérale des 28 et 29 avril a montré que les inquiétudes
des décideurs politiques concernant l'inflation s'étaient
intensifiées le mois dernier, un nombre croissant d'entre eux
étant ouverts à la possibilité qu'ils puissent devoir relever
les taux d'intérêt.
    Le cours du bitcoin  BTC=  a reculé de 0,3 % à 77.453,44
dollars, tandis que celui de l'ether  ETH=  a baissé de 0,3 % à
2.127,53 dollars.

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