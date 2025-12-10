 Aller au contenu principal
Les actions reculent face aux craintes des investisseurs concernant la Fed et les bénéfices de l'IA
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:15

Les actions mondiales ont
chuté mercredi, alors que le temps presse pour une Réserve
fédérale  divisée et que les résultats des bénéfices
pourraient mettre à l'épreuve les valorisations astronomiques de
l'IA.
    La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed,
l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais
et l'ascension vertigineuse des prix de l'argent, qui ont tous
deux atteint des niveaux record.
    Le marché des contrats à terme a montré que les opérateurs
étaient convaincus que la Fed réduirait ses taux d'un quart de
point, à 3,50-3,75 %, plus tard dans la journée de mercredi,
avec une probabilité de 89 %. Cependant, ils ont également
estimé qu'il était peu probable que les orientations suggèrent
que d'autres réductions suivraient rapidement, ce qui implique
une probabilité de 21 % d'un mouvement en janvier.
    
    LES ACTIONS EN BAISSE
    Les actions européennes ont baissé de 0,1%  .STOXX , tout
comme les contrats à terme américains  ESc1   NQc1 , tandis que
le dollar a baissé par rapport à un panier de devises  =USD .
    Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed
qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire
l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au
moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un
assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans
une position difficile.
    Le manque de données dû à la fermeture du gouvernement
complique encore les choses, ce qui va retarder le très
important rapport sur les salaires de novembre  au 16
décembre, tandis que les chiffres de l'inflation sont attendus
deux jours plus tard.
    "C'est sur le graphique à points que je me concentre. Le
marché prévoit deux réductions, alors que le graphique de
septembre n'en prévoyait qu'une. Que se passe-t-il donc?
Allons-nous assister à un recalibrage?" Fiona Cincotta, stratège
chez City Index, a déclaré.
    "S'ils laissent le graphique inchangé, je pense que nous
devrons assister à une réévaluation hawkish du marché, ce qui,
je pense, mettra en danger le 'Santa rally'", a-t-elle déclaré.
    D'un point de vue saisonnier, le mois de décembre est l'un
des mois les moins performants pour le S&P 500  .SPX , à
l'exception des deux dernières semaines, lorsque les actions ont
tendance à augmenter jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on
appelle le "rallye du Père Noël", car les investisseurs font
leurs comptes pour l'année. 
    
    VOLATILITÉ À VENIR
    Alors que la séance de mercredi devrait être dominée par un
attentisme prudent, la journée de jeudi pourrait être marquée
par un accès de volatilité, les investisseurs au-delà des
États-Unis réagissant à la décision de la Fed et aux résultats
d'Oracle  ORCL.N  et de Broadcom  AVGO.O , désormais considérés
comme des indicateurs de l'intelligence artificielle, qui seront
publiés après la clôture de la séance.
    "Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et
les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace
de l'IA, et il y a des risques évidents qu'ils manquent sur
l'infrastructure cloud", a déclaré Chris Weston, responsable de
la recherche chez le courtier Pepperstone.
    "Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de
-/+10 % lors de la journée de publication des résultats, ce qui
laisse présager une forte volatilité."
    Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du
Trésor à 10 ans ont légèrement augmenté de 1,4 point de base sur
la journée pour atteindre 4,199 %  US10YT=RR , après avoir
augmenté de 18 points de base depuis le début du mois de
décembre, se dirigeant vers leur plus forte hausse mensuelle
depuis le mois de mai.
    Le dollar a bénéficié du soutien de la récente hausse des
rendements qui, mercredi, a ébranlé le yen, sensible à la
dynamique du marché du Trésor. 
    L'euro est resté stable à 182,355 yens, après avoir atteint
un record de 182,64 dans la nuit  EURJPY=EBS , tandis que la
livre sterling a atteint des sommets jamais vus depuis la
mi-2008 à 208,95 yens  GBPJPY=EBS .
    Le dollar était en baisse de 0,14% à 156,65 yens  JPY=EBS ,
après avoir augmenté de 0,5% mardi.
    
    L'ARGENT ATTEINT UN RECORD
    L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières,
atteignant un record de 61,61 dollars l'once  XAG= . Le prix a
plus que doublé cette année grâce à la diminution des stocks et
à une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds
d'investissement.
    La demande augmente également dans des secteurs tels que
l'énergie solaire, les véhicules électriques et leurs
infrastructures, les centres de données et l'intelligence
artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver
Institute dans un rapport de recherche.
    L'or était un peu plus faible sur la journée à 4 200 dollars
l'once  XAU= , après avoir atteint un pic à 4 381 dollars en
octobre.  GOL/ 
    Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, après avoir
perdu du terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la
production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des
plus importants au monde. Les contrats à terme sur le pétrole
Brent  LCOc1  étaient en hausse de 0,4% à 62,2 dollars le baril.

Valeurs associées

Argent
60,91 USD Six - Forex 1 +0,38%
BROADCOM
406,2900 USD NASDAQ 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1636 USD Six - Forex 1 +0,07%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 602,80 Pts Six - Forex 1 -0,10%
ORACLE
221,640 USD NYSE 0,00%
Or
4 196,08 USD Six - Forex 1 -0,29%
Pétrole Brent
61,69 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
58,01 USD Ice Europ -0,75%
S&P 500 INDEX
6 840,51 Pts CBOE 0,00%
STOXX Europe 600
577,54 Pts DJ STOXX -0,04%
USA BENCHMARK 10A
4,200 Rates +0,33%
USD/JPY SPOT
156,6250 Six - Forex 1 -0,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
