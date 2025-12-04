Les actions progressent, le dollar s'apprête à une série de dix jours de baisse, les investisseurs misant sur des réductions de taux de la Fed

Les actions mondiales ont légèrement augmenté jeudi, soutenues par les attentes qu'une réduction des taux américains la semaine prochaine soutiendra la plus grande économie du monde après une série de données montrant que l'emploi ralentit, tandis que le dollar a chuté pour un dixième jour consécutif contre un panier de devises, s'apprêtant à subir sa plus longue série de pertes en plus de 50 ans. Les actions japonaises ont fortement progressé après qu'une vente aux enchères d' obligations d'État a suscité une forte demande de la part des investisseurs, ce qui a contribué à donner le ton pour le marché des actions en général. En Europe, le STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,1% et se dirigeait toujours vers un gain hebdomadaire modeste. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 sont restés stables ce jour-là, ce qui laisse présager un début de transactions stable. Les actions à Wall Street se sont redressées mercredi sous l'impulsion des sociétés à petite capitalisation, l'indice Russell 2000 ayant bondi de 1,9 % et l'indice de référence S&P 500 .SPX ayant progressé pour la deuxième journée. Les gains sont survenus après que les données sur les emplois privés américains ont affiché leur plus forte baisse en plus de deux ans et demi et après une enquête sur le secteur des services qui a montré que l'activité s'est maintenue en novembre, tandis que l'embauche a ralenti. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 89 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine le 10 décembre, par rapport à 83,4 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group. L'indice du dollar américain =USD , qui suit les performances de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,05% sur la journée, se dirigeant vers une dixième baisse quotidienne consécutive, ce qui en fait sa plus longue série de pertes depuis au moins 1971, selon les données du LSEG. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en hausse de 2,7 points de base à 4,083%, après que le Financial Times a rapporté mercredi que les investisseurs obligataires avaient exprimé des inquiétudes au Trésor américain sur le fait que Kevin Hassett, candidat pour remplacer Jerome Powell en tant que président de la Fed l'année prochaine, pourrait réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald Trump. "Hassett aura probablement le même problème que le gouverneur (Stephen) Miran actuellement s'il devait plaider pour des réductions de taux jumbo uber-dovish. À savoir qu'à moins qu'il n'y ait un argument économique cohérent pour une telle action politique, il ne sera tout simplement pas en mesure de recueillir les votes d'un nombre suffisant de membres du FOMC en faveur d'une telle mesure", a déclaré Michael Brown, stratège de recherche principal chez Pepperstone. Au Japon, la vente de la dette du gouvernement a attiré la plus forte demande depuis plus de six ans, ce qui a contribué à apaiser les nerfs des investisseurs concernant les finances à long terme du pays, qui ont alimenté des inquiétudes similaires dans d'autres économies. "La vente aux enchères de JGB à 30 ans a été étonnamment forte", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et les devises chez Mizuho à Tokyo. "L'ampleur des ventes antérieures semble avoir donné l'impression que les valorisations étaient bon marché, ce qui a encouragé la demande." Mais le suivi pour les échéances plus longues "reste fragile, et le sentiment nécessitera plusieurs adjudications solides pour s'améliorer", a-t-il ajouté. Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 30 ans était en baisse de 4,0 points de base à 3,38 %. Le dollar était en baisse de 0,3% à 154,825 contre le yen JPY= , qui se dirige vers son plus grand gain hebdomadaire contre la monnaie américaine depuis plus de deux mois. Le yen a bénéficié d'un nouvel élan grâce à un rapport de Reuters selon lequel la Banque du Japon est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt en décembre, le gouvernement devant tolérer une telle décision , citant trois sources gouvernementales familières avec les délibérations. Pendant ce temps, le yuan s'est légèrement affaibli, laissant le dollar en hausse de 0,1% à 7,0664 yuans dans les échanges offshore à Hong Kong CNH= . La devise chinoise a atteint son niveau le plus élevé face au dollar depuis plus d'un an mercredi. Les métaux précieux se sont refroidis après une récente vague de hausse . L'or XAU= était en baisse de 0,2% à 4 199 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= a reculé de 1,8 dollar pour s'établir à 57,4 dollars l'once, après avoir atteint un record de 58,98 dollars mercredi. Le pétrole brut Brent LCOc1 était en hausse de 0,2% à 62,79 dollars le baril.