Les actions progressent, le dollar s'apprête à une série de dix jours de baisse, les investisseurs misant sur des réductions de taux de la Fed
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:24

    Les actions mondiales ont légèrement augmenté jeudi,
soutenues par les attentes qu'une réduction des taux américains
la semaine prochaine soutiendra la plus grande économie du monde
après une série de données montrant que l'emploi ralentit,
tandis que le dollar a chuté pour un dixième jour consécutif
contre un panier de devises, s'apprêtant à subir sa plus longue
série de pertes en plus de 50 ans.
  
     Les actions japonaises ont fortement progressé après qu'une
vente aux enchères d' obligations d'État   a suscité une
forte demande de la part des investisseurs, ce qui a contribué à
donner le ton pour le marché des actions en général. En Europe,
le STOXX 600  .STOXX  était en hausse de 0,1% et se dirigeait
toujours vers un gain hebdomadaire modeste.
     Les contrats à terme sur les actions américaines  ESc1 
 NQc1  sont restés stables ce jour-là, ce qui laisse présager un
début de transactions stable. 
  
    Les actions à Wall Street se sont redressées mercredi sous
l'impulsion des sociétés à petite capitalisation, l'indice
Russell 2000 ayant bondi de 1,9 % et l'indice de référence S&P
500  .SPX  ayant progressé pour la deuxième journée. 
Les gains sont survenus après que les données sur les emplois
privés américains  ont affiché leur plus forte baisse en
plus de deux ans et demi et après une enquête sur le secteur des
services qui a montré que l'activité s'est maintenue en
novembre, tandis que l'embauche a ralenti.
Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 89 % la
probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors
de la prochaine réunion de la banque centrale américaine le 10
décembre, par rapport à 83,4 % il y a une semaine, selon l'outil
FedWatch du CME Group. 
L'indice du dollar américain  =USD , qui suit les performances
de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était
en baisse de 0,05% sur la journée, se dirigeant vers une dixième
baisse quotidienne consécutive, ce qui en fait sa plus longue
série de pertes depuis au moins 1971, selon les données du LSEG.
Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était
en hausse de 2,7 points de base à 4,083%, après que le Financial
Times a rapporté mercredi que les investisseurs obligataires
avaient exprimé des inquiétudes  au Trésor américain sur
le fait que Kevin Hassett, candidat pour remplacer Jerome Powell
en tant que président de la Fed l'année prochaine, pourrait
réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les
préférences du président Donald Trump.
     "Hassett aura probablement le même problème que le
gouverneur (Stephen) Miran actuellement s'il devait plaider pour
des réductions de taux jumbo uber-dovish. À savoir qu'à moins
qu'il n'y ait un argument économique cohérent pour une telle
action politique, il ne sera tout simplement pas en mesure de
recueillir les votes d'un nombre suffisant de membres du FOMC en
faveur d'une telle mesure", a déclaré Michael Brown, stratège de
recherche principal chez Pepperstone.
  
    Au Japon, la vente de la dette du gouvernement a attiré la
plus forte demande depuis plus de six ans, ce qui a contribué à
apaiser les nerfs des investisseurs concernant les finances à
long terme du pays, qui ont alimenté des inquiétudes similaires
dans d'autres économies.
    "La vente aux enchères de JGB à 30 ans a été étonnamment
forte", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour les taux
et les devises chez Mizuho à Tokyo. "L'ampleur des ventes
antérieures semble avoir donné l'impression que les
valorisations étaient bon marché, ce qui a encouragé la
demande."
    Mais le suivi pour les échéances plus longues "reste
fragile, et le sentiment nécessitera plusieurs adjudications
solides pour s'améliorer", a-t-il ajouté. Le rendement de
l'obligation d'État japonaise à 30 ans était en baisse de 4,0
points de base à 3,38 %.
    Le dollar était en baisse de 0,3% à 154,825 contre le yen
 JPY= , qui se dirige vers son plus grand gain hebdomadaire
contre la monnaie américaine depuis plus de deux mois.
Le yen a bénéficié d'un nouvel élan grâce à un rapport de
Reuters selon lequel la Banque du Japon est susceptible
d'augmenter les taux d'intérêt en décembre, le gouvernement
devant tolérer une telle décision , citant trois sources
gouvernementales familières avec les délibérations.
    Pendant ce temps, le yuan s'est légèrement affaibli,
laissant le dollar en hausse de 0,1% à 7,0664 yuans dans les
échanges offshore à Hong Kong  CNH= . La devise chinoise a
atteint son niveau le plus élevé face au dollar depuis plus d'un
an mercredi.
Les métaux précieux se sont refroidis après une récente vague de
hausse . L'or  XAU=  était en baisse de 0,2% à 4 199
dollars l'once, tandis que l'argent  XAG=  a reculé de 1,8
dollar pour s'établir à 57,4 dollars l'once, après avoir atteint
un record de 58,98 dollars mercredi.
    Le pétrole brut Brent  LCOc1  était en hausse de 0,2% à
62,79 dollars le baril.

