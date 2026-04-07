Les actions peinent, le pétrole bondit à l'approche de la date butoir fixée par Trump pour l'Iran

Les actions mondiales ont vacillé mardi, tandis que les prix du pétrole se situaient à près de 110 dollars le baril, la perspective d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient et l'imminence d'une date limite pour la conclusion d'un accord ayant maintenu les investisseurs nerveux sur la touche. Les marchés ont été secoués depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a éclaté à la fin du mois de février, Téhéran fermant effectivement le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement clé pour le transit du pétrole au niveau mondial, ce qui a suscité des inquiétudes en matière d'inflation. Alors que les investisseurs ont placé leurs espoirs dans une résolution de la guerre, les pourparlers n'ont jusqu'à présent donné lieu à aucun progrès, le président américain Donald Trump ayant imposé une date limite de mardi 20 heures, heure de l'Est (0000 GMT mercredi), pour qu'un accord soit conclu. Les marchés ont donc attendu, le dollar américain conservant ses gains et les prix du pétrole augmentant. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,4 % à 110,19 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont grimpé de 0,8 % à 113,31 $. Les prévisions de bénéfices trimestriels record du fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS ont contribué à améliorer quelque peu l'humeur des investisseurs, mais les marchés sont restés concentrés sur la guerre en Iran. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,4%. Le Nikkei japonais .N225 a été agité alors qu'il a effacé les premiers gains pour s'échanger 0,2% de moins. Les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 ont glissé de 0,55%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont indiqué une ouverture plus élevée après avoir été fermés pour cause de vacances vendredi et lundi. "Nous sommes de retour sur un compte à rebours imposé par Trump et il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude ce qui va se passer", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com. "Les traders les plus intrépides pourraient parier dans un sens ou dans l'autre. D'autres chercheront à couvrir les risques ou resteront totalement à l'écart. Mais les acteurs du marché ne peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre et voir." L'Iran a déclaré qu'il souhaitait une fin durable à la guerre, au lieu d'un cessez-le-feu temporaire, et a repoussé les pressions visant à rouvrir la voie navigable, par laquelle transite environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel. Trump a averti que l'Iran pourrait être "éliminé" s'il ne respectait pas la date limite fixée pour la conclusion d'un accord, promettant de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens, balayant les inquiétudes selon lesquelles de telles actions constitueraient un crime de guerre. "Toute mise en œuvre des menaces de cibler l'infrastructure électrique iranienne marquerait une escalade significative, augmentant le risque de représailles qui pourraient perturber davantage les installations énergétiques du Golfe", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC à Singapour. Le conflit a ravivé les inquiétudes concernant la stagflation - une inflation élevée accompagnée d'une croissance faible ou lente - en bouleversant les perspectives des taux mondiaux, les traders ne prévoyant plus aucune réduction de taux de la part de la Réserve fédérale cette année. Lundi, des données ont montré que la croissance du secteur des services aux États-Unis s'est ralentie en mars, alors que les prix payés par les entreprises pour les intrants ont connu leur plus forte augmentation depuis plus de 13 ans, ce qui constitue une première indication que la guerre prolongée avec l'Iran renforce la pression inflationniste. Les données sur l'inflation américaine sont attendues plus tard cette semaine, mais pour l'instant, l'attention des investisseurs se portera sur l'échéance de la guerre de Trump et sur la conclusion éventuelle d'un accord. Sur le plan des devises, l'euro EUR= est resté stable à 1,1538 $. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, était à 100,06, proche de ses récents sommets. Le dollar a été le refuge privilégié des investisseurs pendant la crise. FRX/ Le yen japonais JPY= s'est acheté 159,91 pour un dollar américain en début de séance, frôlant le niveau crucial de 160 que les traders surveillent pour savoir si Tokyo pourrait intervenir à la suite des commentaires récents des officiels. Le prix de l'or XAU= a baissé de 0,17% à 4 640 dollars l'once dans les premiers échanges.