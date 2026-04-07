 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions peinent, le pétrole bondit à l'approche de la date butoir fixée par Trump pour l'Iran
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 04:14

Les actions mondiales ont
vacillé mardi, tandis que les prix du pétrole se situaient à
près de 110 dollars le baril, la perspective d'une escalade de
la guerre au Moyen-Orient  et l'imminence d'une date
limite pour la conclusion d'un accord ayant maintenu les
investisseurs nerveux sur la touche. 
    Les marchés ont été secoués depuis que la guerre
américano-israélienne contre l'Iran a éclaté à la fin du mois de
février, Téhéran fermant effectivement le détroit d'Ormuz, un
point d'étranglement clé pour le transit du pétrole au niveau
mondial, ce qui a suscité des inquiétudes en matière
d'inflation. 
    Alors que les investisseurs ont placé leurs espoirs dans une
résolution de la guerre, les pourparlers n'ont jusqu'à présent
donné lieu à aucun progrès, le président américain Donald Trump
ayant imposé une date limite de mardi 20 heures, heure de l'Est
(0000 GMT mercredi), pour qu'un accord soit conclu.
    Les marchés ont donc attendu, le dollar américain conservant
ses gains et les prix du pétrole augmentant.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
augmenté de 0,4 % à 110,19 $ le baril, tandis que les contrats à
terme sur le pétrole West Texas Intermediate  CLc1  ont grimpé
de 0,8 % à 113,31 $.
    Les prévisions de bénéfices trimestriels record du fabricant
de puces Samsung Electronics  005930.KS  ont contribué à
améliorer quelque peu l'humeur des investisseurs, mais les
marchés sont restés concentrés sur la guerre en Iran.
    L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a progressé de 0,4%. Le Nikkei japonais
 .N225  a été agité alors qu'il a effacé les premiers gains pour
s'échanger 0,2% de moins. 
    Les contrats à terme sur les actions américaines  EScv1  ont
glissé de 0,55%, tandis que les contrats à terme européens
 STXEc1  ont indiqué une ouverture plus élevée après avoir été
fermés pour cause de vacances vendredi et lundi. 
    "Nous sommes de retour sur un compte à rebours imposé par
Trump et il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude ce qui
va se passer", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des
marchés chez Capital.com.
    "Les traders les plus intrépides pourraient parier dans un
sens ou dans l'autre. D'autres chercheront à couvrir les risques
ou resteront totalement à l'écart. Mais les acteurs du marché ne
peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre et voir."
    L'Iran a déclaré qu'il souhaitait une fin durable à la
guerre, au lieu d'un cessez-le-feu temporaire, et a repoussé les
pressions visant à rouvrir la voie navigable, par laquelle
transite environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en
pétrole et en gaz naturel. 
    Trump a averti que l'Iran pourrait être "éliminé" s'il ne
respectait pas la date limite fixée pour la conclusion d'un
accord, promettant de détruire les centrales électriques et les
ponts iraniens, balayant les inquiétudes selon lesquelles de
telles actions constitueraient un crime de guerre.
    "Toute mise en œuvre des menaces de cibler l'infrastructure
électrique iranienne marquerait une escalade significative,
augmentant le risque de représailles qui pourraient perturber
davantage les installations énergétiques du Golfe", a déclaré
Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement
chez OCBC à Singapour. 
    Le conflit a ravivé les inquiétudes concernant la
stagflation - une inflation élevée accompagnée d'une croissance
faible ou lente - en bouleversant les perspectives des taux
mondiaux, les traders ne prévoyant plus aucune réduction de taux
de la part de la Réserve fédérale cette année. 
    Lundi, des données ont montré que la croissance du secteur
des services aux États-Unis s'est ralentie en mars, alors que
les prix payés par les entreprises pour les intrants ont connu
leur plus forte augmentation depuis plus de 13 ans, ce qui
constitue une première indication que la guerre prolongée avec
l'Iran renforce la pression inflationniste.
    Les données sur l'inflation américaine sont attendues plus
tard cette semaine, mais pour l'instant, l'attention des
investisseurs se portera sur l'échéance de la guerre de Trump et
sur la conclusion éventuelle d'un accord. 
    Sur le plan des devises, l'euro  EUR=  est resté stable à
1,1538 $. L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie
américaine par rapport à six autres unités, était à 100,06,
proche de ses récents sommets. Le dollar a été le refuge
privilégié des investisseurs pendant la crise.  FRX/ 
    Le yen japonais  JPY=  s'est acheté 159,91 pour un dollar
américain en début de séance, frôlant le niveau crucial de 160
que les traders surveillent pour savoir si Tokyo pourrait
intervenir à la suite des commentaires récents des officiels.
    Le prix de l'or  XAU=  a baissé de 0,17% à 4 640 dollars
l'once dans les premiers échanges.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1531 USD Six - Forex 1 -0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
53 323,41 Pts Six - Forex 1 -0,17%
Or
4 644,13 USD Six - Forex 1 -0,15%
Pétrole Brent
111,34 USD Ice Europ +11,07%
Pétrole WTI
115,35 USD Ice Europ +2,43%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
USD/JPY SPOT
159,8720 Six - Forex 1 +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank