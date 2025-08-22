 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions nucléaires se redressent après que Jerome Powell de la Fed a laissé entrevoir une baisse des taux d'intérêt
22 août - ** Les actions liées au nucléaire américain se redressent, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt .N

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, dans ses remarques au Symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt diminue le coût du capital pour les projets coûteux et à long terme, comme les centrales nucléaires, et rend le financement de nouveaux projets et d'expansions moins onéreux

** Les producteurs d'uranium augmentent: Cameco CCO.TO en hausse de 4 %, Centrus Energy LEU.A en hausse de 4,1 %, enCore Energy EU.O gagne 6,2 %, Uranium Energy UEC.A en hausse de 7,5 %, et Energy Fuels UUUU.A fait un bond de plus de 10 %

** Les actions des sociétés engagées dans le développement de petits réacteurs nucléaires progressent également: NuScale Power SMR.N en hausse de 5,3 %, Nano Nuclear Energy NNE.O et Oklo OKLO.N , soutenu par Sam Altman, en hausse de 6 %

** GE Vernova GEV.N en hausse de 2,8 %, Vistra VST.N en hausse de 2,6 %, Constellation Energy CEG.O en hausse de 1,2 % et Talen Energy TLN.O en hausse de 1,4 %

Valeurs associées

CAMECO
102,860 CAD TSX +3,61%
CNSTLLTN ENER CO
312,9000 USD NASDAQ +0,12%
GE VERNOVA
610,890 USD NYSE +0,90%
NANO NUCLEAR
30,6450 USD NASDAQ +5,24%
NUSCALE POWER
34,870 USD NYSE +4,21%
OKLO RG-A
70,470 USD NYSE +4,91%
TALEN ENERGY
355,3700 USD NASDAQ -0,70%
VISTRA
191,870 USD NYSE +0,85%
