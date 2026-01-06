Les actions liées au refroidissement des centres de données chutent après que le directeur général de Nvidia a fait allusion à un avenir sans refroidisseur

6 janvier - ** Les actions des entreprises américaines liées au chauffage, à la ventilation et à la climatisation chutent après que les commentaires du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, aient soulevé des inquiétudes quant à la demande future des centres de données

** Johnson Controls International JCI.N plonge de 8%, Comfort Systems FIX.N de 2,5% et Trane Technologies TT.N de 4,7%

** Huang, au salon CES de Las Vegas, déclare que les puces Rubin de nouvelle génération peuvent réduire de manière significative les besoins de refroidissement dans les centres de données

** Il ajoute que "les centres de données n'ont plus besoin de refroidisseurs d'eau"

** NVDA présentera la plate-forme Vera Rubin dans le courant de l'année, composée de six puces distinctes

** Les refroidisseurs sont des pièces d'équipement "prédominantes" pour les centres de données; les investisseurs ont investi dans les actions de refroidissement l'année dernière lors de la reprise de l'IA

** Les actions de Vertiv Holdings VRT.N , qui fabrique à la fois des systèmes de refroidissement et des équipements électriques, ont chuté jusqu'à 2 %