Les actions liées au refroidissement des centres de données chutent après les commentaires de Jensen Huang, directeur général de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises américaines liées au chauffage, à la ventilation et à la climatisation ont chuté mardi après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les prochaines puces de l'entreprise pourraient réduire de manière significative les besoins de refroidissement dans les centres de données.

Johnson Controls International JCI.N a chuté de 7,5% à 112,40 dollars et Trane Technologies TT.N a perdu 5,3% à 370,40 dollars. Les deux titres ont atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois et ont été parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice S&P 500 .SPX .

S'exprimant lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas lundi, Jensen Huang a déclaré que la prochaine génération de puces de Nvidia était en "pleine production". La plateforme Vera Rubin, composée de six puces Nvidia distinctes, devrait être lancée dans le courant de l'année.

En ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement, Jensen Huang a déclaré qu'"aucun refroidisseur d'eau n'est nécessaire pour les centres de données".

Les analystes de Barclays ont déclaré dans une note dirigée par Julian Mitchell que "compte tenu de la primauté de Nvidia dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA, il ne faut pas prendre ses commentaires à la légère, même s'ils semblent plutôt dramatiques à première vue."

Selon les analystes, les entreprises qui pourraient être les plus touchées sont notamment Johnson Controls International

JCI.N , Trane Technologies TT.N et Carrier Global CARR.N .

Ils estiment que les centres de données représentent un pourcentage à deux chiffres du chiffre d'affaires total de Johnson Controls et que les centres de données représentent environ 10 % et 5 % du chiffre d'affaires de Trane Technologies et de Carrier Global, respectivement.

Les actions de Carrier Global ont baissé de 1,1 %.

Les analystes ont également souligné que nVent Electric

NVT.N pourrait bénéficier de ces développements car il n'a "aucune présence dans le refroidissement de l'espace, les refroidisseurs et le traitement de l'air" mais a une "position décente dans le refroidissement liquide des centres de données".

Le fabricant d'équipements d'alimentation des centres de données Vertiv Holdings VRT.N pourrait également bénéficier de cette évolution en raison de sa "forte position historique dans le refroidissement de l'air de précision" et de sa "forte position dans le refroidissement par liquide", selon les analystes.

Les actions de Vertiv ont baissé de 2,1 %, tandis que celles de nVent ont augmenté de 0,5 %.