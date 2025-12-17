 Aller au contenu principal
Les actions hésitent après les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le pétrole bondit en raison du blocus du Venezuela
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 02:34

Les actions asiatiques ont
été hésitantes mercredi après qu'une lecture mitigée de l'emploi
américain n'ait pas fait bouger l'aiguille sur les perspectives
de taux dans ce pays, laissant les investisseurs dans l'attente
d'autres indices pour guider leur prochaine action.
    Les prix du pétrole ont bondi après que le président
américain Donald Trump a ordonné  "un blocus total et
complet" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant
du Venezuela.
    Les contrats à terme sur le brut américain  CLc1  ont
progressé de 1,5% à 56,12 dollars le baril, tandis que les
contrats à terme sur le brut Brent  LCOc1  étaient en hausse de
0,8% à 59,37 dollars le baril, inversant leurs fortes pertes de
la nuit. Les prix du pétrole ont chuté  alors que la
perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine
semblait se renforcer, augmentant les attentes d'un
assouplissement des sanctions.
    Sur le marché plus large, les actions ont démarré avec
prudence alors que les investisseurs digéraient le rapport très
attendu de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis
.
    Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu
en novembre après avoir connu sa plus forte baisse en près de
cinq ans en octobre, le taux de chômage a atteint son plus haut
niveau depuis plus de quatre ans, à 4,6 %, le mois dernier.
    Toutefois, les données ont été fortement perturbées par la
fermeture record du gouvernement pendant 43 jours.
    "Les problèmes liés à la collecte des données laisseront de
nombreuses personnes sceptiques quant à l'interprétation des
derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable
de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.
    "Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le
sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un
rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient
prévu, même si l'on peut s'interroger sur le caractère
réellement inquiétant de cette faiblesse."
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en hausse de 0,16%, tandis que le Nikkei
japonais  .N225  s'est légèrement affaibli.
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont perdu 0,26% et
les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont baissé de 0,14%,
après une séance mixte  à Wall Street.
    Les contrats à terme suggèrent que les marchés prévoient
toujours environ deux réductions des taux américains l'année
prochaine, la dernière lecture du marché du travail ne changeant
pas grand-chose à ces attentes.  0#USDIRPR 
    La prochaine donnée clé pour les investisseurs sera la
publication jeudi du rapport sur l'inflation de novembre.
    "Pour l'instant, notre scénario de base reste deux
réductions de taux de 25 points de base au premier semestre de
l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin,
avec les risques biaisés vers plus plutôt que moins de
réductions en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo
dans une note.
    Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu
changé après avoir chuté pendant la nuit, le rendement de
référence à 10 ans  US10YT=RR  s'établissant à 4,1509%, tandis
que le rendement à deux ans  US2YT=RR  s'est établi à 3,4933%.
 US/ 
    
    DÉCISIONS DE LA CENBANK AU PROGRAMME
    En dehors des États-Unis, les investisseurs attendaient
également avec impatience les décisions politiques de la Banque
d'Angleterre  (BoE), de la Banque centrale européenne
 (ECB) et de la Banque du Japon  (BOJ) plus tard
dans la semaine.
    La BoE devrait réduire ses taux, tandis que les
investisseurs parient que la BCE ne bougera pas et que la BOJ
augmentera les siens.
    Les fluctuations des devises sont restées modérées, bien que
le dollar  =USD  soit resté en retrait. 
    L'euro  EUR=  était en hausse de 0,04% à 1,1751 $, tandis
que le yen  JPY=  s'est renforcé de 0,1% à 154,60 pour un
dollar.
    La livre sterling  GBP=  a peu changé à 1,3422 $ avant les
données sur l'inflation britannique prévues plus tard dans la
journée, où une surprise majeure pourrait rendre le vote de la
BoE à couteaux tirés  encore plus incertain.
    Les données de mardi ont montré que le taux de chômage
britannique  a atteint son plus haut niveau depuis le
début de 2021 et que la croissance des salaires du secteur privé
a été la plus faible en près de cinq ans au cours des trois mois
d'octobre.
    "Ce qui devrait être plus inquiétant pour la majorité des
panélistes du Comité de politique monétaire de la BoE () est que
le taux de chômage britannique, à 5,1%, est le plus élevé depuis
le début de 2021, signifiant probablement pour la majorité qu'il
y a suffisamment de marge de manœuvre sur le marché du travail
pour indiquer un nouveau relâchement de l'inflation dans les
mois à venir", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des
changes et des taux chez Macquarie Group.
    Ailleurs, l'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,35% à
4 318,99 dollars l'once.  GOL/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1738 USD Six - Forex 1 -0,10%
GBP/USD SPOT
1,3407 Six - Forex 1 -0,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 553,71 Pts Six - Forex 1 +0,35%
Or
4 313,46 USD Six - Forex 1 +0,26%
Pétrole Brent
59,59 USD Ice Europ +1,27%
Pétrole WTI
55,90 USD Ice Europ +1,25%
USA BENCHMARK 10A
4,176 Rates -0,12%
USA BENCHMARK 2A
3,521 Rates -0,75%
USD/JPY SPOT
154,9510 Six - Forex 1 +0,15%
