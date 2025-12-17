Les actions hésitent après les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le pétrole bondit en raison du blocus du Venezuela

Les actions asiatiques ont été hésitantes mercredi après qu'une lecture mitigée de l'emploi américain n'ait pas fait bouger l'aiguille sur les perspectives de taux dans ce pays, laissant les investisseurs dans l'attente d'autres indices pour guider leur prochaine action. Les prix du pétrole ont bondi après que le président américain Donald Trump a ordonné "un blocus total et complet" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 1,5% à 56,12 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,8% à 59,37 dollars le baril, inversant leurs fortes pertes de la nuit. Les prix du pétrole ont chuté alors que la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine semblait se renforcer, augmentant les attentes d'un assouplissement des sanctions. Sur le marché plus large, les actions ont démarré avec prudence alors que les investisseurs digéraient le rapport très attendu de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis . Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre après avoir connu sa plus forte baisse en près de cinq ans en octobre, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, à 4,6 %, le mois dernier. Toutefois, les données ont été fortement perturbées par la fermeture record du gouvernement pendant 43 jours. "Les problèmes liés à la collecte des données laisseront de nombreuses personnes sceptiques quant à l'interprétation des derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe. "Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient prévu, même si l'on peut s'interroger sur le caractère réellement inquiétant de cette faiblesse." L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,16%, tandis que le Nikkei japonais .N225 s'est légèrement affaibli. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,26% et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,14%, après une séance mixte à Wall Street. Les contrats à terme suggèrent que les marchés prévoient toujours environ deux réductions des taux américains l'année prochaine, la dernière lecture du marché du travail ne changeant pas grand-chose à ces attentes. 0#USDIRPR La prochaine donnée clé pour les investisseurs sera la publication jeudi du rapport sur l'inflation de novembre. "Pour l'instant, notre scénario de base reste deux réductions de taux de 25 points de base au premier semestre de l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin, avec les risques biaisés vers plus plutôt que moins de réductions en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans une note. Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu changé après avoir chuté pendant la nuit, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,1509%, tandis que le rendement à deux ans US2YT=RR s'est établi à 3,4933%. US/ DÉCISIONS DE LA CENBANK AU PROGRAMME En dehors des États-Unis, les investisseurs attendaient également avec impatience les décisions politiques de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque centrale européenne (ECB) et de la Banque du Japon (BOJ) plus tard dans la semaine. La BoE devrait réduire ses taux, tandis que les investisseurs parient que la BCE ne bougera pas et que la BOJ augmentera les siens. Les fluctuations des devises sont restées modérées, bien que le dollar =USD soit resté en retrait. L'euro EUR= était en hausse de 0,04% à 1,1751 $, tandis que le yen JPY= s'est renforcé de 0,1% à 154,60 pour un dollar. La livre sterling GBP= a peu changé à 1,3422 $ avant les données sur l'inflation britannique prévues plus tard dans la journée, où une surprise majeure pourrait rendre le vote de la BoE à couteaux tirés encore plus incertain. Les données de mardi ont montré que le taux de chômage britannique a atteint son plus haut niveau depuis le début de 2021 et que la croissance des salaires du secteur privé a été la plus faible en près de cinq ans au cours des trois mois d'octobre. "Ce qui devrait être plus inquiétant pour la majorité des panélistes du Comité de politique monétaire de la BoE () est que le taux de chômage britannique, à 5,1%, est le plus élevé depuis le début de 2021, signifiant probablement pour la majorité qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre sur le marché du travail pour indiquer un nouveau relâchement de l'inflation dans les mois à venir", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux chez Macquarie Group. Ailleurs, l'or au comptant XAU= était en hausse de 0,35% à 4 318,99 dollars l'once. GOL/