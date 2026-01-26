Les actions grimpent pour la quatrième séance, le yen se renforce par rapport au dollar alors qu'une intervention est envisagée

Le yen bondit à nouveau après deux épisodes de fortes hausses vendredi

Les inquiétudes concernant une intervention s'intensifient alors que Takaichi promet d'agir

Les métaux précieux continuent de s'envoler grâce aux valeurs refuges et à la faiblesse du dollar

Les investisseurs attendent la réunion de la Fed plus tard dans la semaine

Les actions mondiales ont augmenté pour la quatrième séance consécutive lundi, les investisseurs se préparant à recevoir les résultats d'une série de mégapoles américaines, tandis que le yen s'est renforcé par rapport au dollar, les investisseurs restant attentifs à tout signe d'intervention sur la monnaie japonaise.

En outre, l'or a dépassé les 5 100 dollars l'once pour la première fois , alors qu'une série de tensions géopolitiques continue de peser sur le dollar américain.

À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse au début des échanges, le secteur des matériaux du S&P 500

.SPLRCM étant l'un des plus performants, la hausse de l'or ayant contribué à soutenir des noms tels que Freeport-McMoRan

FCX.N et Newmont Mining NEM.N . Le secteur des matériaux a le deuxième taux de croissance des bénéfices le plus élevé de tous les secteurs au premier trimestre, avec 24,4 %, selon les données du LSEG.

"Tant que la domination fiscale, la fragmentation géopolitique et la crédibilité des banques centrales restent en question, les métaux précieux sont susceptibles de rester au centre de cette tempête parfaite, non seulement en tant que couvertures, mais aussi en tant qu'alternatives", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 236,97 points, soit 0,49%, à 49 340,05, le S&P 500 .SPX a gagné 37,38 points, soit 0,54%, à 6 952,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 123,77 points, soit 0,53%, à 23 625,02.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 7,27 points, soit 0,70%, à 1.044,82 et était en passe de réaliser une quatrième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,36%.

L'OR ATTEINT UN NIVEAU RECORD

L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,15% à 5 089,92 dollars l'once après avoir atteint un sommet de 5 110,50 dollars. Il est en hausse de près de 18% pour le mois.

Les marchés attendent également cette semaine les résultats de sociétés telles que Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Tesla

TSLA.O et Meta Platforms META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi.

La banque centrale devrait largement maintenir les taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME , tandis que les investisseurs surveilleront les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,24% à 96,99, avec l'euro EUR= en hausse de 0,42% à 1,1876 $. La livre sterling

GBP= s'est renforcée de 0,4% à 1,3696 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,23% à 153,80 après une hausse de 1,6%, pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 153,30 yens, après que les fortes hausses de la devise japonaise vendredi aient déclenché des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters.

Les principales autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, ce qui constituerait la première intervention coordonnée entre les deux pays depuis 15 ans.

"Alors qu'une position prudemment hawkish de la (Fed) cette semaine, ainsi que des données résistantes pourraient offrir un certain soutien au dollar, toute intervention potentielle sur le marché du yen pourrait aggraver le tableau déjà faible des flux pour le dollar", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

Alors que les marchés surveilleront les commentaires de Powell dans le sillage de la déclaration de politique de la Fed, la réunion sera probablement éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le chef de la banque centrale, un effort évolutif pour licencier le gouverneur de la Fed Lisa Cook, et la nomination prochaine d'un successeur pour prendre la relève de Powell en mai.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3,6 points de base à 4,203%.

LE DÉFI BUDGÉTAIRE DU JAPON

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi a pris ses fonctions de Première ministre du Japon en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la dette publique du Japon, qui représente plus du double de sa production économique. Une hausse historique des taux d'intérêt du marché a suscité des craintes quant à la capacité du Japon à assurer le service de sa dette, mais Sanae Takaichi a déclaré qu'elle réduirait les impôts alors qu'elle fait campagne pour des élections anticipées qui se tiendront le 8 février.

Les données du marché monétaire de la BOJ publiées lundi ont suggéré qu'il n'y avait pas eu d'intervention vendredi.

Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement temporaire aux marchés la semaine dernière lorsqu'il a semblé revenir sur ses menaces d'imposer des droits de douane aux alliés européens, à moins qu'ils ne le laissent s'emparer du Groenland.

Cependant, avec la perspective de nouvelles sanctions visant l'Iran , la géopolitique continue d'avoir un impact sur les marchés.

Le brut américain CLc1 a chuté de 0,49% à 60,77 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 65,66 dollars le baril, en baisse de 0,33% sur la journée après avoir grimpé de plus de 2% lors de la session précédente en raison des perturbations de la production dans les régions productrices de brut aux États-Unis et des tensions entre les États-Unis et l'Iran.