Les actions grimpent alors que les prix du pétrole se replient sur leurs gains antérieurs

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* La Fed, la BCE, la BOJ et la BOE s'exprimeront sur les perspectives économiques cette semaine

* Hausse des prix du pétrole sur fond de tensions entre l'Iran et les Émirats arabes unis

* La Fed devrait maintenir ses taux dans le contexte actuel du choc pétrolier

(Mise à jour à la clôture des marchés européens) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont augmenté mardi pour la deuxième séance consécutive, même si la guerre en Iran a continué à faire grimper les prix du pétrole et avant une série d'annonces de politiques des banques centrales mondiales cette semaine.

Israël a déclaré avoir tué le chef de la sécurité iranienne, tandis qu'un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau chef suprême avait rejeté les offres de désescalade transmises par des intermédiaires.

Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis n'étaient pas encore prêts à quitter l'opération militaire en Iran, mais que "nous partirons dans un avenir très proche".

Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,28% à 95,63 dollars le baril et le Brent LCOc1 a grimpé de 2,59% à 102,81 dollars le baril, soutenu par les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis qui ont maintenu les craintes d'approvisionnement intactes alors que le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé. Les deux contrats ont perdu des gains antérieurs d'environ 5 %, mais restent en hausse de plus de 40 % pour le mois.

LES PRINCIPAUX SECTEURS DU S&P PROGRESSENT

À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, tirées par une augmentation de 1,4 % de l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY . Malgré la hausse des prix du carburant, les titres des compagnies aériennes et des agences de voyage ont également progressé après que Delta Air DAL.N et American Airlines AAL.O ont fait état d' une forte demande au printemps .

"Les consommateurs et le marché ne sont pas aussi préoccupés par l'inflation qu'ils l'étaient il y a une semaine. Je pense que nous commençons à voir la forêt à travers les arbres et que cette guerre ne va pas durer éternellement", a déclaré Dennis Dick, fondateur de Triple D Trading.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 137,81 points, soit 0,29%, à 47 083,55, le S&P 500 .SPX a gagné 27,45 points, soit 0,40%, à 6 726,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 119,96 points, soit 0,53%, à 22 493,75.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 6,47 points, soit 0,63%, à 1 014,53 et était en passe de réaliser sa première hausse quotidienne consécutive en trois semaines, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,67%, soutenu par les valeurs de l'énergie

.SXEP et des services aux collectivités .SX6P .

Les actions ont connu des difficultés depuis le début de la guerre en Iran. Alastair Pinder, stratège de HSBC pour les actions mondiales, a déclaré dans une note que si "la discussion sur un changement vers la stagflation s'intensifie", l'action récente des marchés boursiers "est plus indicative de transactions en vue d'une récession"

La hausse des prix du pétrole et son potentiel de relance de l'inflation ont incité les marchés à ajuster les prévisions d'assouplissement des banques centrales mondiales cette année.

Les marchés prévoient environ 27 points de base de réduction de la part de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année, contre plus de 50 points de base en début de semaine, et environ 35 points de base de hausse de la part de la Banque centrale européenne, après avoir envisagé une faible probabilité de réduction en février dernier, selon les données de LSEG.

Alors que les investisseurs ne prévoyaient pas de réductions de la part de la Fed lors de l'annonce de mercredi, le calendrier de toute réduction future a été repoussé cette année.

Les opérations sur le champ gazier Shah des Émirats arabes unis sont restées suspendues mardi, tandis qu'une nouvelle attaque a provoqué un incendie dans le terminal d'exportation de pétrole clé de Fujairah, soulignant la manière dont l'Iran perturbe les flux d'énergie de la région.

Les marchés boursiers se sont redressés lundi, les prix du pétrole ayant baissé dans l'espoir que les flux maritimes du Golfe s'améliorent et que l'optimisme concernant l'intelligence artificielle a soulevé les entreprises technologiques américaines.

LES BANQUES CENTRALES AUX PRISES AVEC LES PRIX DE L'ÉNERGIE

La Reserve Bank of Australia a voté mardi en faveur d'une hausse des taux d'intérêt pour le deuxième mois consécutif, portant son taux de référence à 4,1 % et mettant en garde contre un risque d'inflation important lié à la guerre au Moyen-Orient.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le risque d'une troisième hausse consécutive était "important", mais pas leur scénario de base.

Cette décision a donné le ton avant les déclarations des banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la zone euro, du Japon, du Canada, de la Suisse et de la Suède, qui se réuniront cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran. Les investisseurs chercheront des indices sur la manière dont la hausse des prix du pétrole brut pourrait influencer les perspectives de taux.

On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux, et les décideurs politiques devraient adopter un ton prudent, voire hawkish, en raison du choc pétrolier actuel.

Les changements dans les attentes des banques centrales ont conduit à des mouvements importants dans les obligations d'État, bien que ce marché ait été modéré mardi.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,2 points de base à 4,198 %, mais est en hausse d'environ 24 points de base pour le mois de mars. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed , a baissé de 1,5 point de base à 3,665% mais est en hausse de près de 29 points de base pour le mois.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a perdu 0,3% à 99,56, avec l'euro EUR= en hausse de 0,31% à 1,1539 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,06% à 158,97, juste en dessous du niveau clé de 160 qui a déjà déclenché des interventions de la Banque du Japon, malgré les avertissements verbaux des autorités japonaises mardi.