((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions finissent en baisse; le Dow Jones perd le plus de terrain

*

Le secteur des services de communication est le plus en baisse parmi les secteurs de l'indice S&P; le secteur des technologies est le seul à gagner du terrain

*

Hausse du dollar, baisse de l'or, hausse du bitcoin , baisse du pétrole brut de ~2%

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,17%

(Ajout d'un blog)

8 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

LES ACTIONS FONT "PAUSE" AVANT LA FED

Wall Street a terminé la séance dans le rouge lundi, à la veille de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed en 2025.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint des sommets inégalés depuis septembre, ce qui a incité les investisseurs à se détourner des actions.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère baisse, mettant fin à une série de quatre jours de hausse pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Les valeurs technologiques .SPLRCT - en particulier les puces .SOX - ont donné un rare **aperçu** de vert et ont limité les pertes du Nasdaq.

Les banques régionales .KRX et les valeurs de l'aérospatiale/défense .SPCOMAED ont également enregistré des performances nettement supérieures. Malgré la faiblesse du jour, le S&P 500 reste à peine 0,6 % en dessous de son record historique de clôture atteint le 28 octobre. Mardi, Powell & Co se réunissent pour leur réunion de deux jours, qui devrait déboucher sur une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, la troisième et dernière baisse de l'année; un résultat actuellement assorti d'une probabilité de 89,4 % par l'outil FedWatch de la CME.

Mardi également, la National Federation of Independent Business devrait publier ses données sur l'optimisme des entreprises pour le mois de novembre, tandis que les analystes s'attendent à ce que le département du travail fasse état de 7,15 millions d'emplois non pourvus en octobre dans le cadre de son enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, ce qui, en tant qu'indicateur de l'évolution du marché du travail, ne manquera pas d'attirer l'attention du FOMC.

Voici un **aperçu** de la **clôture**:

(Stephen Culp)

*****

PRÉCÉDENTS BILLETS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: OPPENHEIMER FIXE UN OBJECTIF DE 8 100 POUR LE S&P 500 CLIQUEZ ICI LE MODÈLE DÉCENNAL MONTRE UNE TENDANCE MOINS HAUSSIÈRE POUR 2026 CLIQUEZ ICI **LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE EN PLEIN ESSOR**: CRÉDIT À LA CONSOMMATION EN COURS CLIQUEZ ICI **POINT FED: LES ACTIONS MITIGÉES EN DÉBUT DE SÉANCE, LA TECH EN TÊTE** CLIQUEZ ICI L'INFLATION EST CRUCIALE POUR LES MARCHÉS L'ANNÉE PROCHAINE - BOFA CLIQUEZ ICI LES INVESTISSEURS AMÉRICAINS EN ONT POUR LEUR ARGENT AU-DELÀ DE WALL ST CLIQUEZ ICI

TOUT POINTE VERS LE HAUT, POUR L'INSTANT CLIQUEZ ICI

LE FRANC SUISSE POURRAIT ÊTRE CONFRONTÉ À LA RÉALITÉ CLIQUEZ ICI CE QU'IL FAUT ATTENDRE DE "L'ORACLE DE L'AI" CETTE SEMAINE CLIQUEZ ICI UNE TENDANCE À LA BAISSE CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: SURVEILLER LES SECTEURS SENSIBLES AUX TAUX CLIQUEZ ICI

LES CONTRATS À TERME TENTENT DE METTRE LA FED DEVANT LE FAIT ACCOMPLI CLIQUEZ ICI