Les actions du secteur des puces électroniques gagnent du terrain après les bonnes prévisions de Texas Instruments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
23 avril -
** Certains titres de puces américains gagnent après que le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O prévoit des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande de puces pour les centres de données
** TXNs'envole de16,4 %pour atteindre un niveau record
** Microchip Technology MCHP.O augmente de 7,2 %, Analog Devices ADI.O gagne 6 %
** ON Semiconductor ON.O bondit de 8,6 %, NXP Semiconductor NXPI.O grimpe de 5,9 %
** Intel INTC.O gagne 2,2 %, Marvell Technology
MRVL.O progresse de 2,9 %, Monolithic Power Systems MPWR.O augmente de 3,2 %
** L'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE .SOX grimpe de 1,9 % pour atteindre un nouveau record historique
à un nouveau record historique, gagnant pour la 17ème session consécutive
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