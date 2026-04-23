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Les actions du secteur des puces électroniques gagnent du terrain après les bonnes prévisions de Texas Instruments
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 avril -

** Certains titres de puces américains gagnent après que le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O prévoit des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande de puces pour les centres de données

** TXNs'envole de16,4 %pour atteindre un niveau record

** Microchip Technology MCHP.O augmente de 7,2 %, Analog Devices ADI.O gagne 6 %

** ON Semiconductor ON.O bondit de 8,6 %, NXP Semiconductor NXPI.O grimpe de 5,9 %

** Intel INTC.O gagne 2,2 %, Marvell Technology

MRVL.O progresse de 2,9 %, Monolithic Power Systems MPWR.O augmente de 3,2 %

** L'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE .SOX grimpe de 1,9 % pour atteindre un nouveau record historique

à un nouveau record historique, gagnant pour la 17ème session consécutive

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
403,2900 USD NASDAQ +5,73%
INTEL
66,7801 USD NASDAQ +2,31%
MARVELL TECH
162,3200 USD NASDAQ +3,18%
MICROCHIP TECH
88,4100 USD NASDAQ +7,19%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 577,3500 USD NASDAQ +3,63%
NXP SEMICONDUCTO
239,0400 USD NASDAQ +5,89%
ON SEMICONDUCTOR
96,7400 USD NASDAQ +8,71%
TEXAS INSTRUMENT
274,2600 USD NASDAQ +16,06%
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