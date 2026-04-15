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Les actions du secteur de l'informatique quantique poursuivent leur ascension
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les valeurs de l'informatique quantique gagnent du terrain avant le marché après un rallye lors de la session précédente

** Horizon Quantum Computing HQ.O a augmenté de 8,2 % après avoir déclaré qu'elle collaborerait avec Alpine Quantum Technologies pour faire progresser les applications quantiques dans le monde réel grâce à un partenariat stratégique matériel-logiciel

** Le secteur de l'informatique quantique reste au centre de l'attention après que Nvidia NVDA.O a lancé mardi la famille "Ising" de modèles d'IA quantique open-source visant à faire progresser le développement de processeurs quantiques

** IonQ IONQ.N est également au centre de l'attention après avoir obtenu un contrat dans le cadre du programme d'informatique quantique de l'Agence des projets de recherche avancée de la défense des États-Unis (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency) mardi, l'action a augmenté de 6,5 %

** Rigetti Computing RGTI.O en hausse de 5,6%, D-Wave Quantum QBTS.N en hausse de 9,2%

** Arqit Quantum ARQQ.O et Quantum Computing QUBT.O en hausse de 8,3 % et 4,4 % respectivement

Valeurs associées

ARQIT QUANTUM
15,7700 USD NASDAQ -2,83%
D-WAVE
21,505 USD NYSE +3,44%
HORIZON QUANTUM
11,7500 USD NASDAQ -3,92%
IONQ
44,635 USD NYSE +3,23%
NVIDIA
198,3500 USD NASDAQ -0,26%
QUANTUM COMPUTNG
9,4400 USD NASDAQ +0,43%
RIGETTI COMPUTING
19,4500 USD NASDAQ +1,78%
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