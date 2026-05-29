Les actions du secteur automobile reculent alors que l'administration Trump envisage de renforcer les règles relatives à la teneur en composants américains pour les véhicules relevant de l'USMCA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** Les constructeurs automobiles cotés aux États-Unis reculent après l'annonce selon laquelle l'administration Trump souhaiterait que les véhicules construits en Amérique du Nord aient une teneur régionale de 82% pour pouvoir bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada
** Les actions de General Motors GM.N et de Stellantis
STLA.N ont chuté respectivement de 3% et 2,3% en début de séance
** Ford F.N a effacé ses gains précédents et affichait une hausse d'environ 4%
** La proposition vise à ce que 50% de la valeur d'un véhicule soit produite aux États-Unis, selon des sources proches de la position de négociations américaine
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